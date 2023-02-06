Akaryakıt istasyonlarında tamir çalışmaları devam ediyor

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bittiğini, bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktalarının çöktüğünü bildirdi.

EPGİS tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapıldığı belirtilerek "Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir. Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.