        Bazlama Tarifi: Bazlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Bazlama Tarifi: Bazlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Bazlama, yumuşak dokusu ve sade lezzetiyle Anadolu mutfağının en sevilen hamur işlerinden biridir. Evde kabaran, pamuk gibi bazlama yapmak isteyenler için malzemelerden pişirme aşamasına kadar tüm detaylar merak konusudur. Bu nedenle internet üzerinde birçok kişi bazlama tarifi ve malzemelerini araştırır.

        Giriş: 20.01.2026 - 11:31 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:31
        Bazlama Tarifi
        Bazlama, özellikle kahvaltı sofralarında ve çay saatlerinde sıkça tercih edilen geleneksel bir lezzettir. Sac üzerinde ya da tavada pişirilen bu mayalı hamur işi, doğru teknikler uygulanmadığında sert veya içi hamur kalan bir yapıya dönüşebilir. Oysa hamurun iyi yoğrulması, yeterince dinlendirilmesi ve doğru sıcaklıkta pişirilmesiyle bazlama, dışı hafif kızarmış içi yumuşak ideal kıvamına ulaşır. Bu içerikte bazlama yapılışı ile ilgili detayları bulabilirsiniz…

        BAZLAMA TARİFİ

        Bazlama tarifi birçok kişinin merak ettiği bir konusudur. Bir bazlama yapmak için mayalı hamur gibi basit malzemeler yeterlidir. Ayrıca bazlama, fırın gerektirmeyen bir tariftir. Temel olarak un, su, maya ve tuzla yapılan bazlama, pişirme sırasında kabararak kendine özgü yumuşak dokusunu kazanır. Bazlamanın lezzetini belirleyen en önemli unsur, hamurun dinlenme süresidir. Yeterince dinlenen hamur, pişirme sırasında kolay şekil alır ve içi boşluklu, hafif bir yapı oluşturur. Doğru hazırlanmış bir bazlama, sade haliyle bile doyurucu ve lezzetli bir alternatif olarak kabul edilir.

        BAZLAMA MALZEMELERİ

        Evde bazlama yapmak için ihtiyaç duyulan malzemeler son derece sade, ulaşılabilir ve basittir. Klasik anlamda bir tarif için ihtiyaç duyulan bazlama malzemeleri aşağıdaki gibidir;

        • 5 su bardağı un
        • 1 paket instant maya
        • 1,5 su bardağı ılık su
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 tatlı kaşığı toz şeker

        Bu ölçülerle hazırlanan hamurdan yaklaşık 6 ile 8 adet bazlama elde edilebilir. Unun kalitesine göre su miktarı kontrollü eklenmelidir. Hamurun ele yapışmayan, yumuşak bir kıvamda olması ideal sonucu verir.

        BAZLAMA YAPIMI KOLAY MI?

        Bazlama yapımı kolay mı? Söz konusu tarifin yapılışı genel olarak mayalı hamur içermesine rağmen zor değildir. Ancak sabır gerektiren bir süreçtir. Hamurun mayalanma süresi kısaltıldığında bazlama yeterince kabarmaz. Aynı şekilde fazla un eklemek, bazlamanın sert olmasına neden olabilir. Buna rağmen adımlar dikkatli şekilde takip edildiğinde bazlama yapımı oldukça pratiktir.

        BAZLAMA NASIL YAPILIR?

        Peki bazlama nasıl yapılır? Söz konusu tarifin yapılışına ılık su, toz şeker ve mayayı bir kapta karıştırarak başlanır. Ardından şu aşamalar takip edilebilir;

        • Maya aktifleşene kadar birkaç dakika beklenir.
        • Ardından un ve tuz eklenerek yumuşak bir hamur yoğrulur.
        • Hamur, üzeri örtülerek yaklaşık 45 ya da 60 dakika mayalanmaya bırakılır.
        • Mayalanan hamur eşit parçalara ayrılır ve bezeler haline getirilir.
        • Bezeler unlanmış zeminde hafifçe açılır.
        • Yapışmaz bir tava veya sac ısıtılır.
        • Açılan bazlamalar orta ateşte pişirilir.
        • Pişirme sırasında bazlama kabardıkça çevrilir ve her iki tarafı da kızartılır.
        • Pişen bazlamalar temiz bir bezin içine alınarak yumuşak kalması sağlanır.

        Afiyet olsun!

        BAZLAMA PÜF NOKTALARI

        Bazlama yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası, hamurun yeterince dinlendirilmesidir. İyi mayalanmayan hamur, pişirme sırasında kabarmaz. Tavanın çok kızgın olması bazlamanın dışının hızlıca kızarıp içinin çiğ kalmasına neden olabilir. Bu nedenle orta ateş tercih edilmelidir. Ayrıca şunlar da düşünebilir;

        • Hamur açılırken çok ince olmamalıdır. Kalınlığı bazlamanın yumuşaklığını koruması için önemlidir.
        • Pişen bazlamaların üzeri örtülerek dinlendirilmesi ise nemini kaybetmesini önler.
        • Servis sırasında tereyağı veya peynirle sunulan bazlama lezzetini daha da artırır.

        Öte yandan mayalanma süresi kısa tutulduğunda hamur kabarmaz ve pişirme sırasında sert bir yapı oluşur.

        Malatya'da yaşayan genç kızın köpeği "Boncuk" ile bağı yürekleri ısıtıyor

        Malatya'da yaşayan 27 yaşındaki Fatma Aratın "Boncuk" adını verdiği köpeğiyle arasındaki bağ yürekleri ısıtıyor. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
