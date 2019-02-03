Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki kritik mücadelede Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Karadeniz ekibi 23. dakikada gole yaklaştı: Boldrin kanatta bir boşluk aradı. Ardından diğer kanada pasını verdi. Umar Aminu kanattan içeriye girdi. Şut açısı buldu. Vuruşu az farkla auta gitti.

ERZURUMSPOR VAR'A TAKILDI

Mücadelenin 41. dakikasında Erzurumspor, Taylan Antalyalı ile 1-0 öne geçti: Rashad kanatta baskı yapıp kazandı. Ardından son çizgiye inip yerden ortaladı. Taylan da gelişine vurup golünü attı ancak hakem Özgür Yankaya VAR incelemesi sonrasında golü iptal etti.

Çaykur Rizespor, 76. dakikada 1-0 öne geçti: Rizespor'da Boldrin, savnmasın arkasına seken top sol çapraza doğru takip etti ve sağ köşeye düzgün vurarak golünü attı.

Ev sahibi ekip bu dakikadan sonra rakip kale önünde baskısını artırdı. 79. dakikada Erzurumspor'da savunmadan gelen Leo kafayı vurdu. Sol köşeye giden topu kaleci Gökhan kurtardı.

Erzurumspor'da Obertan, 88. dakikada soldan geldi. Son çizgiye inip yerden ortaladı. Savunma son anda kornere çeldi.

90. dakikada Erzurumspor soldan korneri kullandı. Egemen kafayı vurdu. Kaleci Gökhan müthiş bir refleks ile golü önledi.