Kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip 41. dakikada Taylan Antalyalı ile 1-0 öne geçti. Hakem Özgür Yankaya bu gol sonrasında VAR incelemesine başvurdu. 4 dakika kadar VAR'da golü inceleyen Yankaya golü iptal etti.

İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi. Hakem Özgür Yankaya ilk yarıyı 47. dakikada bitirince sosyal medyada tepki topladı.

Erzurumsporlu futbolcular da ilk yarının son düdüğüyle birlikte Yankaya ve yardımcılarının yanına koşarak tepki gösterdi.