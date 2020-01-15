Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda rövanş müsabakası 22 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak
BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ
STAT: Kazım Karabekir
HAKEM: Koray Gençerler
SAAT: 18.30
YAYIN: A Spor
BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Ba, Merthan, Osman, Hasan, Batuhan, Rashad, Yusuf Emre, İbrahim, Juju, Oltan
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri
BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Vida, Ruiz, Caner, Necip, Elneny, Oğuzhan, Diaby, Nkoudou, Umut Nayir
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan mücadelelerde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçtan gol sesi çıkmadı.
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Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi açıklanan 19 kişilik kadroda Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz ve Douglas yer almadı.
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