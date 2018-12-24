Baymak, 2013 yılından beri Avrupa'nın önde gelen gruplarından Hollandalı BDR Thermea bünyesinde. Satın almadan bu yana nasıl bir değişim, dönüşüm süreci geçirdiniz?



BDR Thermea, Baymak'ın ana ortağı, Hollanda merkezli, Avrupa'nın en büyük üç, dünyanın en büyük dört ısıtma grubundan biri. 2013 yılında Baymak hisselerinin yüzde 100'ünü satın aldı. Bu 5 yıl içinde ciddi bir dönüşüm süreci geçirdik. En başta teknolojimizi yeniledik. Bayi yapılanmamızı yeniledik.

'2-3 YIL İÇİNDE 16-17 MİLYON EURO YATIRIM YAPACAĞIZ'

5 yılda 16-17 milyon Euro yatırım yaptık ki önümüzdeki 2-3 yılda yine bu rakam yeni yatırım olarak geliyor. Türkiye'deki satışlarımızla grup içinde en yüksek büyümeyi gösterdik.

Bayilerimizin uzun vadede Baymak'la kalmalarını sağlayacak önlemler aldık. Örneğin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) teşviği getirdik. Bu sektörde hatta dünyada ilk olabilir. Bayiler yeni enerji verimli ürünleri aldıkça biz onlara BES hesabı açtırıp, para yatırmaya başladık, yıllardır devam ettiriyoruz. Bu sene sadece 140'ın üzerinde yeni bayimiz oldu. Baymak Store olarak adlandırdığımız 550'nin üzerinde bayimiz var.

Baymak açısından 2018 nasıl geçti?

Seneyi 11 ay sonuçlarımızla değerlendirirsek kombi özelinde geçen yılın yüzde 11 üzerindeyiz. Bu yoğuşmalı kombide yüzde 14 adetsel bazda ama toplam kombide yüzde 11. Adetsel bazda sektörün yüzde 5-6 küçüldüğü bir yılda ki bu yıl öyle olduğunu tahmin ediyoruz Baymak adetsel bazda yüzde 11 yükseldi. Dolayısıyla pazar payımıza baktığımızda geçen yıl yüzde 11 olan pazar payımızı yüzde 13'e çıkardığımızı tahmin ediyoruz. Yıl sonu kapanışında bunu tekrar değerlendireceğiz.

'CİROSAL BAZDA YÜZDE 30 BÜYÜDÜK'

Cirosal bazda Baymak bu yıl yüzde 30'un üzerinde büyüdü 11 ay itibariyle. İhracatta bu yıl özellikle grup içi satışlara yöneldik. BDR Thermea'nın güçlü avantajından yararlanmak için. Bu sene yaptığımız hamlelerin etkisini önümüzdeki yıl göreceğiz.





'İLAVE ÜRETİM HATTI KURUYORUZ'

Yeni yatırım planınız var mı?



2019'da fabrikamızda 150 binlik yeni ilave bir üretim hattı kuruyoruz. 2019 sonunda devreye girecek. Gelecek yıl Ar-Ge'sini Türkiye ve Hollanda'nın yaptığı yeni yoğuşmalı kombimizi devreye alacağız. Bu ürün hem Türkiye'de hem de BDR Thermea'nın ana ülkelerinde satışa sunulacak.



'BDR THERMEA'NIN ANA BOILER ÜRETİCİSİ OLMA YOLUNDAYIZ'



Öte yandan Baymak, BDR Thermea'nın ana boiler (Sıcak su tankı ) üreticisi olma yolunda. Anlaşmalar yapıldı. Haziran ayından itibaren Almanya'nın bütün boiler ihtiyacını Baymak karşılayacak. Burada üretilip Almanya'ya ihraç edilecek. Keza BDR Thermea'nın ana kazan üreticisi yine Baymak oldu. Fransa'nın kazan tedariğini Baymak üzerinden sağlamaya başladık. Bunun etkisini önümüzdeki yılda göreceğiz. Yine aynı şekilde başta Rusya olmak üzere Doğu Bloku ülkelerindeki kombi üretimleri tamamen Türkiye'den yürütülmeye başlandı. Dolayısıyla Türkiye'den oraya ciddi bir satış bekliyoruz. Önümüzdeki yıl ihracatta Euro bazında yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz. ABD'nin sıcak su kazanları da bu yıl Baymak tarafından Türkiye'de üretilmeye başlandı. İhracata bu sene başladık önümüzdeki dönemde çok daha büyüyen bir ivmeyle devam edeceğiz.

'KENDİ MARKAMIZLA ÖNE GEÇMEK İSTİYORUZ'



Turquality başvurusunda bulunduk. Gruba yaptığımız üretim dışında Baymak markasıyla dünyanın diğer yerlerinde de var olmak istiyoruz. Pazarlarımızı belirledik, projeksiyonlarımızı hazırladık. Bir taraftan grubun üreticisi olurken diğer taraftan kendi markamızla da diğer pazarlarda öne geçmek istiyoruz.





BDR Thermea Avrupa'nın en büyük üç ısıtma grubundan biri. 9 ülkede 15 üretim tesisimiz var. Bu markalarla rekabet etmek yerine biz onların olmadığı yeni pazarlarda Baymak markasıyla büyüyeceğiz. Rusya, Ukrayna, Doğu Avrupa ülkeleri, başta Azerbaycan olmak üzere Avrasya ülkeleri hedef pazarlarımız. Buralarda özellikle Baymak markasını öne çıkaracağız. Afrika ülkeleri de gündemimizde olacak.

#İşiniAnlat'ın bu haftaki konuğu Baymak CEO'su Ender Çolak, Naime Sert'in sorularını yanıtladı.

İklimlendirme sektörünün uzun süredir beklediği, Türkiye ekonomisine yıllık 1.5 milyar dolara varan tasarruf sağlaması öngörülen Enerji Verimliliği Direktifi (ErP), Nisan ayında yürürlüğe girdi. 8 aylık süreç planlandığı gibi gitti mi?





ERP yönetmeliğinin amacı konutlardaki ısıtmada yoğuşmalı denilen yüksek verimli cihazların kullanılması ve bu vesileyle ortalama yüzde 20 ama ideal şartlarda yüzde 35'e varan bir enerji tasarrufu sağlanması.

Avrupa buna 2015 yılında yasal olarak geçti. İngiltere ve Hollanda bunu halihazırda zaten uyguluyordu ama İtalya ve İspanya'da sarsıntı yaşandı. İtalya'da pazar yüzde 20, İspanya'da ise yüzde 10 küçüldü. büyüme ikinci yılın sonunda başladı. Bunun iki sebebi var: Mevcut stoklar ve yüksek maliyetler nedeniyle değişim iştahının yavaşlaması.

Türkiye için durum ne? Nisan ayında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Direktifi (ErP) sektörü nasıl etkiledi?



Bu yıl herhangi bir etki yaşamadık. Önümüzdeki yıl yaşacağız çünkü ciddi bir stok vardı. Önümüzdeki yıl sadece yoğuşmalı kombi üretilip, satılacağı için pazardaki etkiyi göreceğiz. Hem inşaat sektöründeki durgunluk hem de Enerji Verimliliği Direktifi (ErP) geçişinden dolayı önümüzdeki yıl sektörde bu yıl yaşandığından daha fazla bir küçülme yaşanmasını bekliyoruz.



Kurdaki dalgalanma ve inşaat sektöründeki küçülme geçişi nasıl etkiledi?



Düzenlemeye geciş özellikle inşaat sektöründe özellikle yılın ikinci yarısından sonra yavaşlamaya başladığımız bir döneme denk geldi. Yazın yaşadığımız döviz kuru artışları özellikle bizim gibi kombi üreticilerini ciddi anlamda etkiledi çünkü kombi maliyetlerinin yaklaşık yüzde 70-75 civarında olan kısmı maalesef ithal girdiye dayalı. Dolasıyla yılın son çeyreğine girdiğimizde kombi maliyetlerinde ciddi bir artış görüldü.



Bunun tamamı kur etkisi mi?



Yaklaşık yüzde 25 civarında döviz etkisi görebiliriz kombilerde ama bunun yanında tabii ki yoğuşmalı kombiye geçişten dolayı geçen yıl standart verimli kombi alan tüketici aynı tüketici yoğuşmalı kombi almaya gittiğinde aradaki fark yüzde 100'ün üzerinde.



'KOMBİDE KDV YÜZDE 8'E İNMELİ'



Beyaz eşya getirilen ÖTV indirimi yıl sonunda bitiyor. İndirim ısıtma sektörü satışlarına nasıl yansıdı? Bundan sonraki süreçle ilgili öngörünüz ne?



Beyaz eşyaya gelen ÖTV bizim sektörde özellikle elektrikli su ısıtıcıları ve klimayı etkiliyor ama yılın sonlarına doğru gelen yüzde 6.7'lik ÖTV indirimi klima sektörü için çok anlamlı bir etki yaratmadı. Önümüzdeki yıl bir etki yaratması bekelenibilir ama indirim yılsonunda bitecek önümüzdeki yıl yok. Oysa bizim esas beklentimiz ısınma tarafında kombide. ERP değişikliğinden dolayı yoğuşmalı kombi kullanımı zorunlu hale geldi. Bu ürünlerin fiyatları da normal kombilere göre yaklaşık yüzde 30-35 daha pahalı, üstüne bir de kurdan dolayı maliyet etkisi eklendi. Ciddi bir fiyat artışı yaşandı. Burada beklentimiz en azından bu yıl geçiş yılına ERP'ye doğru bir şekilde yönlendirebilmek için geçiş yılını kombide yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 8'e indirilmesi tıpkı mobilyada olduğu gibi...





'AVRUPA'DA ISI POMPASI GİBİ ÜRÜNLER ÖNE ÇIKMAYA BAŞLADI'

Ana ihracat bölgeniz Avrupa'da da enerji dönüşümü yaşanıyor. Orada hangi ürünler öne çıkıyor?



Avrupa'da ciddi anlamda bir enerji dönüşümü yaşanıyor. Doğalgazdan elektriğe geçiliyor. Konutlarda hem soğutma hem ısıtmayı sağlayan ısı pompası gibi elektrikli ürünler öne çıkmaya başladı. Bu ürünlerin enerji verimliliği konvansiyonel ürünlere göre çok daha yüksek. Yüzde 47-50'nin üzerinde verimlilikleri. Avrupa pazarında ısı pompası satışlarının üç yıl içinde yıllık 500 binin üzerine çıkması bekleniyor. Ciddi bir büyüme potansiyeli var Avrupa'da, her yıl yüzde 30'a yakın büyüme gösteriyor. Bu da rakamın yaklaşık 5 milyar dolara geleceğini gösteriyor. Türkiye'nin bundan etkilenmemesi mümkün değil ancak bu pazarın gelişmesi bu ürünlerin yeni binalarda kullanılmasının teşvik edilmesine bağlı.



Avrupa Birliği'nde ısı pompaları kamu binalarında zorunla hale geldi. İlk kurulum maliyetlerini düşük tutmak için vergi teşvikleri uygulanıyor. Türkiye'nin elektrik kaynağını nereden üreteceğiyle ilgili tercihi buradaki gelişmeleri belirleyecek. Nükleer santrallerin devreye alınmasıyla mutlaka elektrik fiyatlarında göreceli bir iyileşme beklemek lazım ama kapasite şu an yeterli değil, bunun için en önemli kaynak kuşkusuz yenilenebilir enerji kaynakları olacak. Bu ne kadar gelişirse elektriğin kullanımı da o kadar artacak. Türkiye yaklaşık 55 milyar dolar enerji ithalatı yapıyor. Bunun 4.5-5 milyar doları ısıtmada kullanılıyor. Ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Doğalgazdan elektriğe geçen Avrupa'yı Türkiye'nin de takip etmesi çok uzak bir hedef olmamalı. Firmaların da kendilerini bu duruma göre ayarlaması gerekiyor.



Türkiye'de ısı pompası satışları ne durumda?



Türkiye'de ısı pompası satışları şu anda 8 bin seviyesinde. Baymak olarak BDR Thermea'nın ana stratejisi olan ısı pompasında büyüme hedefini benimsedik. Bu zor yılda ısı pompası satışlarımız yüzde 10'un üzerinde büyüdü.

Sektörün ihracattaki payı ne?

'ÜRETİM ÜSSÜYÜZ AMA İHRACAT ÜSSÜ DEĞİLİZ'



İklimlendirme sektörünün Türkiye'nin üretim üssü olmasına rağmen henüz ihracat üssü olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin iklimlendirme ürünleri ihracatı 4 milyar dolar ama burada ciddi anlamda panel radyatör öne çıkıyor. Yani katma değeri az ürünler. Bu ürünlerle yapılan ihracatın sürdürülebilir bir katkı oluşturmasını beklemek hayalcilik olur. Hamlelerimizin özellikle BDR Thermea'nın içinde üretim anlamında yaptığımız yatırımların iklimlendirme sektörüne çok önemli bir katkı olacağını düşünüyorum.



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