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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı | Son dakika haberleri

        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı

        Sultangazi'de bir bebeği cami önüne bırakan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Anne ve babanın 17 yaşında oldukları ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 18:50 Güncelleme: 22.06.2024 - 18:50
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        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
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        Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde dün cami önünde bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Bebek ise kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

        Yapılan çalışmalarda, bebeği cami önünde bulduklarını iddia eden şahıslardan İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.'nün (17) bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, sonrasında bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları anlaşıldı.

        Devam eden araştırmalarda İ.Ö.'yü amcasının oğlu R.Ö.'nün (17) aradığı ve bebeği kendisine getirdiği belirlendi. Bebeğin anne ve babasının R.Ö. (17) ve G.D. (17) olduğu öğrenildi. G.D. (17) tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. gözaltına alındı. Yakalanan İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli makamlara sevk edildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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