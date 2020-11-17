Bebeğinde reflü olan annelere 10 öneri

Bebeklerde birinci aydan itibaren görülmeye başlayan reflü kusmalara neden olur. Bebeklerde beslenme şeklinin değerlendirildiğini, beslenme hataları olabileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nermin Tansuğ, “Anneler özellikle bebeklerin beslenmesini desteklemek ve sabaha kadar uyumalarını sağlamak için yatmadan önce veya uykuda bebelerini beslerler. Ancak bu reflüyü artırır. Bu nedenle yapılmamalıdır. Özellikle reflüsü olan bebekler ve çocuklar son öğününden iki saat sonra yatırılmalıdır” diyor.

Prof. Dr. Nermin Tansuğ reflüsü olan bebekler için annelere önerilerde bulundu.