Poşetten bebek çıktı! Ayvalık'ta vahşet! 0:00 / 0:00

İHA

Balıkesir'in ayvalık ilçesine bağlı Yenimahalle’de İlkkurşun Tepesi’ndeki yerleşim yerlerinin sona erdiği açık arazide, sabah saatlerinde bir vatandaş, poşet içerisinde cansız bir bebek olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdi.

GÖBEKBAĞI KESİLDİKTEN SONRA ÖLDÜ

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen ekipler, ölü bebeğin, bu sabah doğduğunu saptadı. Savcının yaptığı incelemelerde, bebeğin göbek bağı kesildikten sonra kan kaybından hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Polis, bebeğin cansız bedeninin, kim ya da kimler tarafından söz konusu alana terk edildiği konusunda geniş çaplı araştırma başlattı.

ADLİ TIP'TA İNCELENECEK

Talihsiz bebeğin cenazesi ise Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minik cansız bedenin Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi bekleniyor.