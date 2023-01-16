Bebeklerde Öksürük Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Kuru ve Balgamlı Öksürük Neden Olur ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

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HABERTURK.COM

Bebeklerde oldukça sık yaşanan durumlardan birisi olan öksürük, ciğerlerindeki fazla hava sebebiyle oluşur. Ama merak etmeyin, çözümü var. Peki bu durumda bebeklerde öksürük neden olur ve nasıl geçer? Bebeklerde kuru ve balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? İşte sorularınızın cevapları…

Bebeklerde Öksürük neden olur?

0- 1 yaş aralığındaki bebeklerin akciğerleri henüz gelişmemiştir. Bu sebeple de çok çabuk ciğerleri havayla dolar ve öksürürler. Böyle bir durumda hemen hastaneye gitmenize gerek yoktur. Evde doğal yöntemlerle öksürüğünü geçirebilirsiniz.

Peki, bebeklerde öksürük niye oluşur?

Nefes alma sırasında fazla hava yutma

Yemek yerken yutkunma sorunu yaşamaları

Hastalık kaynaklı etki

Sinüzit

Nezle

Boğaza bir cisim kaçması

Bu gibi durumlar bebeğinizde öksürüğe sebep olabilir.

Bebeklerde Öksürük Nasıl Geçer?

Bebeğinizin öksürüğü kuru ya da balgamlı olabilir. Bu sebeple de önlem alacağınız zaman ne tür bir öksürüğü olduğuna dikkat etmelisiniz. O halde bebeklerde kuru öksürük nasıl geçer, buna bir bakalım…

Solunum yollarını nemli tutmanız gerekiyor. Bu yüzden de bebeğinize bolca sıvı verin.

Eğer ortam çok kuruysa, mutlaka havalandırın ve nemlendirin.

Bebeğinize ılık suyla banyo yaptırın ve bekleyin. Buhar solunum yollarını rahatlatacaktır.

Eğer gece öksürüyorsa da yastığını yükseltin.

Eğer bebeğinizin öksürüğü kuru değilse balgamlıysa ne yapmalısınız? Bebeklerde balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? Balgam olduğu zaman bebeğinizi ters çevirin ve sırtına hafifçe vurun. Böylece balgamı dışarı atmasına yardımcı olacaksınız. Buna ek olarak az önce belirttiğimiz önlemleri de almanız gerekiyor.

Peki bebeklerde öksürüğe iyi gelen şeyler neler? Şimdi biraz da bu konuya bakalım.

Bebeklerde Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Bebeklerde öksürüğü geçirmek için doktora gitmenize gerek yok. Size önereceğimiz bu doğal tedavi yöntemlerini deneyin ve bekleyin. Kısa süre içerisinde bebeğinizin öksürüğü kesilecek. Eğer bebeklerde öksürüğe evde ne iyi gelir merak ediyorsanız cevabını hemen verelim.

İşte bebeklerde öksürük doğal tedavi yolları:

Bir bardak süt ılıtın.

Daha sonra içerisine bir miktar balı karıştırın ve bebeğinize içirin.

Öksürük şurubuna başvurmadan önce bol su içirin.

Tozlu, kirli ya da nemsiz, havasız ortamdan bebeğinizi uzaklaştırın.

Düzenli ve dengeli beslenmesini sağlayın.

Bebeğinizi sigara dumanından uzak tutun.

Bu yöntemler bebeğinizin boğazı rahatlayacak ve kısa süre içerisinde kendine getirecek. Öksürüğe iyi gelen çok fazla yöntem bulunuyor fakat bebeklerde diğer yöntemler tehlikeli olabilir. Bu sebeple kesin çözüm olarak ballı süt her zaman kurtarıcıdır.

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