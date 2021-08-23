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Becali açıkladı: Morutan'ı Galatasaray'a sattım!

FCSB Başkanı Gigi Becali, Morutan transferi ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Becali, "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservisi 5,7 M€. Şimdi 4,2 M€, Avrupa Ligi gruplarına kalırlarsa da 1,5 M€ ödeyecekler. Ben memnunum" ifadelerini kullandı

Becali açıkladı: Morutan'ı Galatasaray'a sattım!

Galatasaray için Romanya'dan flaş bir haber geldi. FCSB Başkanı Gigi Becali, Fanatik Ro'ya yaptığı açıklamada oyuncuyu Galatasaray'a sattığını duyurdu.

Becali, konuyla ilgili "Evet, Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservisi 5,7 M€. Şimdi 4,2 M€, Avrupa Ligi gruplarına kalırlarsa da 1,5 M€ ödeyecekler. Ben memnunum" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki hücum oyuncusu, FCSB'de geçen sezon ligde oynadığı 25 maçta 6 gol attı ve 12 asist yaptı. Morutan tüm kulvarlarda ise 36 maçta 8 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

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