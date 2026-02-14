İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, sorusu AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. Kent genelinde 13 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 14 Şubat 2026 Cumartesi BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...