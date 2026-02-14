13 ilçede elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul genelinde yaşanacak bakım, onarım çalışmaları ve planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler listesi her gün AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyurulmaya devam ediyor. 14 Şubat Cumartesi günü kent genelinde farklı saat aralıklarında 13 ilçede elektrik kesintisi yapılacak. İşte 14 Şubat 2026 Cumartesi İstanbul planlı elektrik kesinti programı...
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, sorusu AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. Kent genelinde 13 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 14 Şubat 2026 Cumartesi BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 14 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında 13 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak.
İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Arnavutköy
Bağcılar
Bahçelievler
Başakşehir
Beşiktaş
Esenler
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Sarıyer
Sultangazi