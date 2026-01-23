Beddua etmek günah mı? Diyanet'e göre beddua etmek caiz mi?

İslam ahlakı, müminleri "hayır konuşmaya veya susmaya" teşvik ederken, dilin bir hançer gibi kullanıldığı bu tür durumlara karşı da ciddi uyarılarda bulunur. Canı yanan, kalbi kırılan veya hakkı yenen bir insanın o anki hararetle sarf ettiği bu sözler, sadece karşı tarafı değil, beddua eden kişiyi de manevi bir risk altına sokabilir. Çünkü İslam inancına göre söz, ağızdan çıktığı an gökyüzüne yükselen ve hedefini arayan bir ok gibidir; eğer hedef hak etmiyorsa, o ok sahibine geri dönebilir. Peki, bir anlık öfkeyle veya derin bir acıyla yapılan bu kötü duaların dindeki hükmü nedir, beddua etmek günah mı yoksa mazlumun hakkını arama yolu mudur? Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimleri, dilin bu tehlikeli kullanımı hakkında müminleri nasıl uyarmaktadır? İşte sözün vebaline dair tüm detaylar...

İslam dini, sevgi, merhamet ve bağışlayıcılık üzerine kurulu bir medeniyet inşa etmeyi hedefler. Müslüman, elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kişi olarak tanımlanır. Bu tanım gereği, bir müminin ağzına yakışan en güzel söz duadır; başkasının iyiliğini, hidayetini ve ıslahını istemektir. Ancak insan beşerdir, duygularına yenik düşebilir. Zulme uğrayan, canına veya malına kastedilen birinin, zalime karşı Allah'a sığınması ve onun cezalandırılmasını istemesi, fıtraten anlaşılabilir bir durumdur. Fıkıh alimleri, bedduayı "haksız yere yapılan" ve "haklı yere (mazlumun) yaptığı" olarak iki ayrı kategoride değerlendirirler. Hüküm, bu ayrıma göre şekillenir; ancak genel tavsiye her zaman affetmekten ve Allah'a havale etmekten yanadır.

BEDDUA ETMEK GÜNAH MI ? Müslümanların günlük yaşantısında en çok çekindiği konulardan biri olan beddua etmenin günahı var mı sorusunun cevabı, niyet ve haklılık durumuna göre değişir. İslam ahlakında asıl olan lanetleşmek değil, selamlaşmak ve hayır duada bulunmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kendisine zulmeden müşriklere bile lanet etmesi istendiğinde, "Ben lanetçi olarak değil, rahmet olarak gönderildim" buyurarak beddua kapısını kapatmayı tercih etmiştir. Bu nedenle, haksız yere, sırf kıskançlık, öfke veya basit bir anlaşmazlık yüzünden bir Müslümana veya masum bir insana beddua etmek kesinlikle günahtır ve büyük bir vebaldir. Haksız yere yapılan beddua, kul hakkına girdiği gibi, Allah'ın takdirine isyan ve merhametsizlik alameti olarak görülür. Haksız yere yapılan bedduanın en büyük tehlikesi, bumerang etkisidir. Hadis-i şeriflerde belirtildiğine göre, bir kul başkasına lanet veya beddua ettiğinde, bu söz gökyüzüne yükselir. Eğer lanet edilen kişi buna layık değilse, o söz sahibine geri döner ve beddua edeni vurur. Yani birine "Allah belanı versin" diyen kişi, eğer karşı taraf masumsa, aslında kendi belasını istemiş olur. Bu korkutucu ihtimal, müminlerin dillerine hakim olmaları için en büyük caydırıcı unsurdur.

BEDDUA ETMEK CAİZ Mİ ? Peki, gerçekten canı yanan, zulme uğrayan ve çaresiz kalan birinin durumu nedir? Bu noktada beddua etmek caiz mi sorusu, "mazlumun ahı" kavramıyla karşılık bulur. İslamiyet, adaleti esas alır ve zulme rıza göstermez. Kuran-ı Kerim'de, "Allah, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez" (Nisa Suresi, 148. Ayet) buyurulmaktadır. Bu ayet, haksızlığa uğrayan kişinin, zalime karşı sesini yükseltmesine, halini Allah'a arz etmesine ve zalimin layığını bulmasını istemesine bir ruhsat (izin) kapısı aralar. Dolayısıyla, gerçekten zulme maruz kalmış bir kimsenin, zalime karşı beddua etmesi haram değildir, caizdir. Mazlumun duası ile Allah arasında perde olmadığı, bu duaların reddedilmeyeceği hadislerle sabittir. Ancak burada bile İslam'ın üstün ahlakı devreye girer. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Taif'te taşlandığında, Uhud'da dişi kırıldığında bile beddua etmek yerine, "Allah'ım onlara hidayet ver, çünkü onlar bilmiyorlar" diyerek dua etmeyi seçmiştir. Zalime beddua etmek caiz olsa da, onu Allah'a havale etmek, "Hasbünallahü ve ni'mel vekil" (Allah bana yeter, O ne güzel vekildir) demek veya onun ıslahı için dua etmek, manevi derecesi çok daha yüksek ve faziletli bir davranıştır. Çünkü beddua etmek, kişinin içindeki öfkeyi soğutabilir ama affetmek, kişiyi Allah katında yüceltir.