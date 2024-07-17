Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Temmuz öncesi başvuranlar ne kadar ödeyecek?
6 aylık enflasyon rakamları açıklandı ve memur maaş zammı dolayısıyla yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu. Temmuz ayından önce başvuran asker adayları eski fiyat olan 182 bin 609 TL ödeyecek ancak 1 Temmuz itibarıyla yeni fiyat geçerli olacak. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte, detaylar...
Memur maaş zammına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti; 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla netleşti. Temmuz öncesi 182 bin 609 TL olan ücrete yüzde 19.31 oranında zam yapılacak. Peki, 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte, detaylar...
2024 TEMMUZ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanıyor. Son açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre memurlara yüzde 19,31 oranında zam yapıldı.
Buna göre; bedelli askerlik ücreti de yüzde 19,31 oranında zamlanarak 217.871 TL’ye çıkacak.
TEMMUZ'DAN ÖNCE BAŞVURAN ASKER ADAYLARI NE KADAR ÖDEYECEK?
Bu yılın Ocak – Haziran döneminde başvuranlardan 182 bin 609 TL bedelli askerlik ücreti alınacak. 1 Temmuz'dan sonra bedelli askerlik başvurusu yapanlar ise yüzde 19,31 oranında zam ile 217 bin 871 TL ödeyecek.
YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARDAN HER AY 2.130 TL İLAVE ÜCRET ALINACAK
Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 2.130 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 2.130 TL ücrete tabi olacak.
YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER NE KADAR ÖDEYECEK?
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığı olan avro veya diğer döviz cinsinden para alınıyor.
Almanya’da bugün başvuru yapan bir gurbetçinin 6.229 Euro ödemesi gerekiyor.