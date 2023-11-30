Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti
Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 yılının son ayında bedelli askerlik başvurusunda bulunacaklar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere bedelli askerlik ücretine Temmuz ayında zam geldi. İşte 2023 Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti...
Bedelli askerlik ücreti, bu yılın son ayında başvuruda bulunacak bedelli asker adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere bedelli askerlik ücretlerine Ocak ve Temmuz ayında zam geliyor. Son zam Temmuz ayında geldi. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilend etaylar...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLANDI: 4 YILDA % 290 ARTTI!
Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerin merak ettiği yeni bedelli askerlik ücretleri belli oldu.
Bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL idi. O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı. Bedelli askerlik ücreti ise aynı dönemde yüzde 290.36 oranında artış kaydetti.
Bedelli askerlik ücreti dolar bazında ise 2019 haziran ayında 5.412, temmuz ayında 5.870 oldu. 2020 ocak ayında 5.873 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Kurun yükseldiği 2022 ocak ayında 4.315 dolara geriledikten sonra bu yılın ocak ayında 5.563 dolar oldu. Bedelli askerlik ücretinin günümüzdeki karşılığı ise 4.724 dolar seviyesinde.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU YAPANLARIN 2 AY İÇİNDE ÜCRETİ ÖDEMELERİ GEREKİYOR
Bedelli askerlik, 2019 yılında yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başladı. Vatani görevini yerine getirmekten kaçınmamakla birlikte çalışmakta olduğu işini kaybetmek istemeyen gençlere, asteğmen maaşının 6 aylık tutarına karşılık gelen ücret ödemek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirme imkânı sağlandı.
Önceki yıllardaki uygulamaların aksine 2019’da başlatılan kalıcı bedelli askerlikte gençler ücret ödemenin yanı sıra bir aylık temel askerlik eğitimi alıyorlar.
Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.
YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARDAN HER AY 1.785 TL İLAVE ÜCRET ALINACAK
Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 1.785 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 1.785 TL ücrete tabi olacak.
Örneğin, yoklama kaçağı durumuna düştükten 24 ay sonra bedelli askerlik başvurusu yapan bir kişi 122.351 TL’ye ilave olarak ayrıca 42.835 TL daha ödeyecek. Toplam ödeyeceği tutar 165.186 TL olacak.