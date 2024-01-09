Haberler Gündem Bedelli askerlik yerleri e-Devlet sorgulama: 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik yerleri sorgulama Bedelli askerlik yerleri için geri sayım başladı. Müracaatlarını ve ödemelerini 29 Aralık'a kadar tamamlayanlar ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasının ardından bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemine dair detaylar... Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:01 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Bedelli askerlik yerleri araştırması ocak ayının ilk haftasının geride kalmasının ardından sıklaştı. Vatani görevlerini yerine getirecek olanlar "2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi hakkında bilgiler...