Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik yerleri sorgulama
Bedelli askerlik yerleri için geri sayım başladı. Müracaatlarını ve ödemelerini 29 Aralık'a kadar tamamlayanlar ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasının ardından bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemine dair detaylar...
Bedelli askerlik yerleri araştırması ocak ayının ilk haftasının geride kalmasının ardından sıklaştı. Vatani görevlerini yerine getirecek olanlar "2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi hakkında bilgiler...
2024 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Kesin tarih açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belirlenecek.
Bedelli askerlik yüzde 30 zam gelmesi halinde ücretin 159.056 TL olacağı öngörülüyor.
Yüzde 40 zam yapılması durumunda ise bedelli askerlik tutarı 171.291 liraya ulaşabilir.
Yüzde 50 artış yaşanması halinde toplam ödeme tutarı 183.526 TL olabilir.