Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Ampute Milli Takımımız, Dünya 2.'si olarak ülkemizi gururlandırdı. Kafilenin başında yer alan Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk, Habertürk TV'de katıldığı yayında değerlendirmelerde bulundu. Öztürk'ün sözleri şöyle:

"Penaltılarla kaybetmek bizi bir hayli üzdü. Çok iyi çalıştık Türkiye'de. Şampiyonluk parolasıyla geldik. 2017 Avrupa Şampiyonu'yduk. Burada da en iddialı ekipler arasındaydık. Bazen futbolun adaleti olmuyor. Çok iyi mücadele ettik, iyi futbol oynadık.

Grubumuzda Kenya, Liberya ve ABD vardı. Rahat çıktık. Çeyrek finalde Ruslarla eşleştik, 5-1 mağlup ettik. Çok ciddi mücadelemiz olmuştu. Daha sonra İrlanda'yı da geçtik. Finalde Angola'yla eşleştik. Çok genç, çevik bir kadroya sahipler. Biz de teknik gücü, fizikle birleştirmiş bir takımız. İyi oynadık, çok istedik, olmadı.

Bundan sonraki hedefimiz 2019'daki Avrupa Şampiyonası. İlgi artıyor ama imkanları artırmamız lazım. Sponsor konusunda sıkıntı yaşıyoruz. İmkan verildiğinde çocuklarımızın neler yapabileceğini ortaya koyduk. Desteklere ihtiyaç duyuluyor. İnşallah bu dereceler, başarılar sponsorluk alanında da bize katkı sağlar. İyi sponsorlarla daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Badminton takımımız da 2 altın, 5 gümüş madalyayla dönüyorlar. Biraz daha destek bekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, yarı final maçı öncesi bizi telefonla aradı, başarı diledi. Çok güzel motive olduk. Her zaman yanımızdalar. Dışişleri bakanımız, Gençlik ve Spor bakanımız, Meksika büyükelçimiz desteklerini esirgemedi. Sizlerin aracılığıyla teşekkürlerimi iletiyorum."

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