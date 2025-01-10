"Bedi Üzümü" Ark of Taste'ye eklendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğr. Gör. Mesut Kaplan'ın çalışmalarıyla, yörenin değerli tarımsal miraslarından biri olan Bedi Üzümü uluslararası düzeyde kabul gördü. Bedi Üzümü, Slow Food Vakfı tarafından oluşturulan Ark of Taste (Lezzet Arşivi) kataloğuna resmi olarak eklendi.

BŞEÜ, Öğr. Gör. Kaplan, "Bedi Üzümü'nün kataloğa dâhil edilmesi, sadece Bilecik ve çevresi için değil, ülkemiz tarımı ve kültürü açısından da büyük bir önem taşıyor. BŞEÜ, bu sürece katkı sunarak, yöremizin zengin tarımsal mirasının uluslararası arenada tanınmasına öncülük etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Kaplan, açıklamasının devamında, "Bu değerli ürünün korunmasında ve gelecek nesillere aktarılması adına yaptığımız çalışmalar, bölgenin tarım potansiyelinin artırılmasında ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlıyor. Üniversitemiz, yerel değerlerin korunması ve uluslararası düzeyde tanıtılması için bilimsel ve kültürel projeler ile destek veriyor" dedi.