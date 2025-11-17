Begüm Öner: İlk başta erkek denmişti

10 yıl önce evlenen oyuncu çift; Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini ve cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı.

Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Begüm Öner, bebeğin cinsiyetiyle ilgili yaşadıkları küçük şaşkınlığı da anlattı; "İlk başta erkek denmişti. Biz de bir süre öyle düşündük, herkes erkek istiyordu. Tabii bize fark etmezdi, kız da olurdu, erkek de. Sonra isim konusunu düşündük. Benim aklımda zaten hazır vardı, hemen karar verdik. Kolay oldu" dedi.