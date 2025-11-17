Habertürk
        Begüm Öner: İlk başta erkek denmişti

        Begüm Öner: İlk başta erkek denmişti

        Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, katıldıkları bir etkinlikte bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili yaşadıkları sürprizi anlattı; "İlk başta erkek denmişti..."

        Giriş: 17.11.2025 - 22:39 Güncelleme: 17.11.2025 - 22:39
        "İlk başta erkek denmişti"
        10 yıl önce evlenen oyuncu çift; Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini ve cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı.

        Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Begüm Öner, bebeğin cinsiyetiyle ilgili yaşadıkları küçük şaşkınlığı da anlattı; "İlk başta erkek denmişti. Biz de bir süre öyle düşündük, herkes erkek istiyordu. Tabii bize fark etmezdi, kız da olurdu, erkek de. Sonra isim konusunu düşündük. Benim aklımda zaten hazır vardı, hemen karar verdik. Kolay oldu" dedi.

        #Begüm Öner
        #Ceyhun Fersoy
