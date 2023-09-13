Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı da ünlü çıktı! Baba kızın benzerlikleri görenleri şaşırttı
Behzat Ç dizisiyle tanınan Erdal Beşikçioğlu, son olarak bir gala etkinliğinde görüntülendi. Galaya kızı Derin Beşikçioğlu ile katılan ünlü oyuncu, hem kendi hem de kızının tarzıyla beğeni topladı. Baba ve kızın benzerlikleri, görenler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.
Erdal Beşikçioğlu, son katıldığı galada dikkat çekici bir tarz sergiledi. Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, galaya kızıyla birlikte katıldı. Beşikçioğlu'nun daha önce kızıyla aynı projede yer aldığı bilgisi de ortaya çıktı. Bu detay, ünlü oyuncunun aile yaşamı ve iş hayatıyla ilgili merak uyandırdı.
Dijital bir platformun galasına katılan Erdal Beşikçioğlu tercih ettiği kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncunun kızıyla olan benzerliği de gündem oldu.
Baba kız dikkatleri üzerlerine çekerlerken, Derin Beşikçioğlu'nunda oyuncu olduğu ortaya çıktı.
Emrah Serbes'in aynı adlı romanından esinlenerek hayata geçirilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde rol alan Derin Beşikçioğlu babası ile birlikte kamera karşısına geçmişti.
İşte Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin Beşikçioğlu...