Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı da ünlü çıktı! Baba kızın benzerlikleri görenleri şaşırttı

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Erdal Beşikçioğlu, son katıldığı galada dikkat çekici bir tarz sergiledi. Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, galaya kızıyla birlikte katıldı. Beşikçioğlu'nun daha önce kızıyla aynı projede yer aldığı bilgisi de ortaya çıktı. Bu detay, ünlü oyuncunun aile yaşamı ve iş hayatıyla ilgili merak uyandırdı.