"ÖNCE - SONRA YAPALIM DEDİK"

Behzat Uygur, yıllar önce ve sonrasında çekilen fotoğrafları kıyaslayıp, "İpek oyunumuza geldi. Bir önce - sonra yapalım dedi" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. İpek Tanrıyar da "Mazi kalbimde öyle güzel ki, en az şimdiki gibi" ifadelerini kullandı.