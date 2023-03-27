Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz

Süheyl - Behzat Uygur, bir döneme damga vuran 'Şahane Pazar' programını birlikte sundukları İpek Tanrıyar ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Uygur kardeşler, Tanrıyar ile 22 yıl önce verdikleri pozu tekrarladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    18 Kasım 2013'te hayata veda eden Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatrocu oğulları Behzat - Süheyl Uygur, bir döneme damda vuran 'Şahane Pazar' programını birlikte sundukları İpek Tanrıyar ile yıllar sonra yeniden buluştu.
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    İpek Tanrıyar, 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyununu izlemeye gittiği Uygur kardeşleri kuliste ziyaret etti. Tanrıyar, Behzat ve Süheyl ile 2002'de verdiği pozu tekrarladı.
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    "ÖNCE - SONRA YAPALIM DEDİK"

    Behzat Uygur, yıllar önce ve sonrasında çekilen fotoğrafları kıyaslayıp, "İpek oyunumuza geldi. Bir önce - sonra yapalım dedi" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. İpek Tanrıyar da "Mazi kalbimde öyle güzel ki, en az şimdiki gibi" ifadelerini kullandı.
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor.
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Didem Uzel
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Didem Uzel
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Ayşe Kökçü
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Ayşe Kökçü
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Peker Açıkalın
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Peker Açıkalın
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Asuman Dabak - Mahir İpek
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Asuman Dabak - Mahir İpek
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Jessica May
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Jessica May
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Teoman
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Teoman
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Mabel Matiz
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Mabel Matiz
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz
  • Behzat - Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.