beIN Sports yayın akışı ve beIN Sports uydu ve frekans ayarları Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Zira, Galatasaray Fenerbahçe maçının kanalı beIN Sports 1'dir... Peki, beIN Sports şifresiz mi? İşte beIN Sports yayın akışı ve beIN Sports uydu ve frekans ayarları...

BEIN SPORTS ŞİFRESİZ Mİ?

beIN Sports şifresiz mi? sorusu Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki Galatasaray Fenerbahçe maçının kanalı olan beIN Sports 1 şifrelidir.

beIN Sports HD 1 Uydu yayını:

Türksat 12379 H 30000 3/4 (SD/HD)

(Sadece beIN Sports Haber şifresizdir.)

Digiturk beIN Sports HD 1:

77. kanal

87. Kanal (Türksat)

beIN Sports HD 2:

78. Kanal

beIN Sports HD 3:

79. kanal

beIN Sports HD 4:

80. Kanal

beIN Sports Max HD 1:

81. Kanal

beIN Sports Max HD 2:

82. Kanal

beIN Sports Haber HD:

83. Kanal

beIN Sports 4K:

400. Kanal

Filbox beIN Sports Haber HD:

71. Kanal

Kablo yayını

Kablo TV beIN Sports Haber HD:

223. Kanal

ADSL ile IPTV

Digiturk Play beIN Sports HD 1:

77. kanal

beIN Sports HD 2:

78. Kanal

beIN Sports HD 3:

79. kanal

beIN Sports HD 4:

80. Kanal

beIN Sports Max HD 1:

81. Kanal

beIN Sports Max HD 2:

82. Kanal

beIN Sports Haber HD:

83. Kanal

beIN SPORTS YAYIN AKIŞI 2 KASIM CUMA

00:45FootBrazil

01:15LaLiga Chronicles

01:45Man.City - Fulham

03:30Beşiktaş - Ç.Rizespor

05:15Akhisarspor - Göztepe

07:00A.Konyaspor - M.Başakşehir

08:45Antalyaspor - Trabzonspor

10:30Man.City - Fulham

12:15Milan - Genoa (Geniş Özet)

12:45Oyun Kurucu

14:15Fenerbahçe - Galatasaray (Geniş Özet)

16:15Derbi Menüsü

16:45Derbi Radyocular

17:00Derbiye Doğru

18:00beIN Teknik Derbi Özel

18:30Quiz: Derbi Özel

18:45Son 10 Yılın Derbi Golleri

19:00beIN Santra

21:00Galatasaray - Fenerbahçe (C)

23:00beIN Santra

01:00PSG - Lille

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