beIN Sports yayın akışı ve beIN Sports uydu ve frekans ayarları Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Zira, Galatasaray Fenerbahçe maçının kanalı beIN Sports 1'dir... Peki, beIN Sports şifresiz mi? İşte beIN Sports yayın akışı ve beIN Sports uydu ve frekans ayarları...
BEIN SPORTS ŞİFRESİZ Mİ?
beIN Sports şifresiz mi? sorusu Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki Galatasaray Fenerbahçe maçının kanalı olan beIN Sports 1 şifrelidir.
beIN Sports HD 1 Uydu yayını:
Türksat 12379 H 30000 3/4 (SD/HD)
(Sadece beIN Sports Haber şifresizdir.)
Digiturk beIN Sports HD 1:
77. kanal
87. Kanal (Türksat)
beIN Sports HD 2:
78. Kanal
beIN Sports HD 3:
79. kanal
beIN Sports HD 4:
80. Kanal
beIN Sports Max HD 1:
81. Kanal
beIN Sports Max HD 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal
beIN Sports 4K:
400. Kanal
Filbox beIN Sports Haber HD:
71. Kanal
Kablo yayını
Kablo TV beIN Sports Haber HD:
223. Kanal
ADSL ile IPTV
Digiturk Play beIN Sports HD 1:
77. kanal
beIN Sports HD 2:
78. Kanal
beIN Sports HD 3:
79. kanal
beIN Sports HD 4:
80. Kanal
beIN Sports Max HD 1:
81. Kanal
beIN Sports Max HD 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal
beIN SPORTS YAYIN AKIŞI 2 KASIM CUMA
00:45FootBrazil
01:15LaLiga Chronicles
01:45Man.City - Fulham
03:30Beşiktaş - Ç.Rizespor
05:15Akhisarspor - Göztepe
07:00A.Konyaspor - M.Başakşehir
08:45Antalyaspor - Trabzonspor
10:30Man.City - Fulham
12:15Milan - Genoa (Geniş Özet)
12:45Oyun Kurucu
14:15Fenerbahçe - Galatasaray (Geniş Özet)
16:15Derbi Menüsü
16:45Derbi Radyocular
17:00Derbiye Doğru
18:00beIN Teknik Derbi Özel
18:30Quiz: Derbi Özel
18:45Son 10 Yılın Derbi Golleri
19:00beIN Santra
21:00Galatasaray - Fenerbahçe (C)
23:00beIN Santra
01:00PSG - Lille
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