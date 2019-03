BeIN Sports ve BeIN Sports 2 kanallarında bu akşam hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 maçlarında çok önemli karşılaşmalar var. Barcelona, O. Lyon ile karşılacakken, Bayern Münih Liverpool 'u ağırlayacak. 13 Mart BeIN Sports ve BeIN Sports 2 yayın akışı haberimizde.

BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI - 13 MART

01:00 Hedef Madrid

01:30 Manchester City - Schalke

03:15 Hedef Madrid

03:45 İspanya'dan Futbol

04:45 Ç.Rizespor - İM Kayserispor

06:30 K.Karabükspor - A.Afyonspor

08:15 Giresunspor - Boluspor

10:00 Lig Özetleri

12:00 beIN 1

13:30 Hedef Madrid

14:00 İspanya'dan Futbol

15:00 beIN Teknik

15:45 Trabzonspor - Akhisarspor

17:30 LaLiga World

18:00 İngiltere'den Futbol

19:00 Serie A Full Impact

19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 Dünden Bugüne: Bursaspor - Galatasaray

20:30 This is Paris

21:00 Lig Özetleri

23:00 B.München - Liverpool (C)

01:00 Hedef Madrid

BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI - 13 MART

01:00 Juventus - A.Madrid

02:45 Dijon - PSG

04:30 Bristol - Ipswich

06:15 St.Etienne - Lille

08:00 Leicester City - Fulham

09:45 Barcelona - R.Vallecano

11:30 Parma - Genoa

13:15 Juventus - A.Madrid

15:00 Manchester City - Schalke

16:45 Dijon - PSG

18:30 Bristol - Ipswich

20:15 Celta Vigo - R.Betis (Özet)

20:30 Süper Lig Maç Özetleri

21:00 beIN 1

22:30 O.Lyon - Barcelona (Özet)

22:50 Barcelona - O.Lyon (C)