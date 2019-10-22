beIN Sports 22 Ekim yayın akışı, bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid ile yapacağı maç nedeniyle araştırılıyor. Galatasaray Real Madrid maçı bu akşam 22.00'da başlayacak. Türk Telekom Arena'da izleyemeyen taraftarlar ve futbol severler maçı beIN Sports canlı yayınında izleyecek. beIN Sports canlı yayını haberimizde.
BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI - 22 EKİM
08:45Galatasaray - PSG
10:30Süper Lig Maç Sonu
12:00Galatasaray - DG Sivasspor
13:45MKE Ankaragücü - Beşiktaş
15:33Süper Lig Maç Sonu
17:00UEFA Avrupa Ligi
18:00beIN Manşet
19:00UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
19:30UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:00UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
22:00Galatasaray - R.Madrid (C)
00:00UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
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