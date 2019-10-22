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HaberlerFutbol

beIN Sports yayın akışı - 22 Ekim beIN Sportas Galatasaray-Real Madrid maçı saat kaçta?

beIN Sports yayın akışı Galatasaray Real Madrid maçı için araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi maçları beIN Sports kanalında canlı yayınlanıyor. İşte, 22 Ekim beIN Sports yayın akışı

bein sports

beIN Sports 22 Ekim yayın akışı, bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid ile yapacağı maç nedeniyle araştırılıyor. Galatasaray Real Madrid maçı bu akşam 22.00'da başlayacak. Türk Telekom Arena'da izleyemeyen taraftarlar ve futbol severler maçı beIN Sports canlı yayınında izleyecek. beIN Sports canlı yayını haberimizde.

BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI - 22 EKİM

08:45Galatasaray - PSG

10:30Süper Lig Maç Sonu

12:00Galatasaray - DG Sivasspor

13:45MKE Ankaragücü - Beşiktaş

15:33Süper Lig Maç Sonu

17:00UEFA Avrupa Ligi

18:00beIN Manşet

19:00UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

19:30UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:00UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

22:00Galatasaray - R.Madrid (C)

00:00UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

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