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beIN SPORTS yayın akışı ve frekans bilgileri - 29 Mayıs beIN SPORTS yayın akışında neler var?

beIN SPORTS yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak Chelsea - Arsenal UEFA Avrupa Ligi final maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. beIN SPORTS yayın akışına göre Chelsea - Arsenal maçı saat kaçta başlayacak? İşte 29 Mayıs beIN SPORTS yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS

beIN SPORTS yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak Chelsea - Arsenal UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS YAYIN AKIŞI 29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA

11:00 HABER

11:30 SEZONUN GOLLERİ

12:00 HABER

12:30 1 NUMARA

13:00 GÜN ORTASI

14:00 HABER

14:30 STSL MAÇ ÖZETLERİ

15:00 HABER

15:30 THIS IS PARIS

16:00 İTALYA'DAN FUTBOL

17:00 HABER

17:30 UEFA AVRUPA LİGİ MAGAZİN

18:00 ANA HABER

19:00 TOP 10

19:15 VAY BEE

19:30 HAFTANIN ÖYKÜLERİ

19:45 BİTMEYEN YOLCULUK

20:00 ALO beIN

21:00 AVRUPA GECESİ

22:00 CHELSEA - ARSENAL

BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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