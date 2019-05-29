beIN SPORTS yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak Chelsea - Arsenal UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS yayın akışı ve frekans bilgileri...
beIN SPORTS YAYIN AKIŞI 29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA
11:00 HABER
11:30 SEZONUN GOLLERİ
12:00 HABER
12:30 1 NUMARA
13:00 GÜN ORTASI
14:00 HABER
14:30 STSL MAÇ ÖZETLERİ
15:00 HABER
15:30 THIS IS PARIS
16:00 İTALYA'DAN FUTBOL
17:00 HABER
17:30 UEFA AVRUPA LİGİ MAGAZİN
18:00 ANA HABER
19:00 TOP 10
19:15 VAY BEE
19:30 HAFTANIN ÖYKÜLERİ
19:45 BİTMEYEN YOLCULUK
20:00 ALO beIN
21:00 AVRUPA GECESİ
22:00 CHELSEA - ARSENAL
BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12379
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
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