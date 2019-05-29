beIN SPORTS yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak Chelsea - Arsenal UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS YAYIN AKIŞI 29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA

11:00 HABER

11:30 SEZONUN GOLLERİ

12:00 HABER

12:30 1 NUMARA

13:00 GÜN ORTASI

14:00 HABER

14:30 STSL MAÇ ÖZETLERİ

15:00 HABER

15:30 THIS IS PARIS

16:00 İTALYA'DAN FUTBOL

17:00 HABER

17:30 UEFA AVRUPA LİGİ MAGAZİN

18:00 ANA HABER

19:00 TOP 10

19:15 VAY BEE

19:30 HAFTANIN ÖYKÜLERİ

19:45 BİTMEYEN YOLCULUK

20:00 ALO beIN

21:00 AVRUPA GECESİ

22:00 CHELSEA - ARSENAL

BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)