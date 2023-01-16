DJLOBODJI'YE KART GEREKİR Mİ?

SORU: "Papy Djilobodji'nin Valencia'ya müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Papy Djilobodji vurduğunda havada rakiplerine kontrolsüz güç kullanıyor. Bu sert bir hareket. Bunu karşıdan kaburgaya yapsanız kırmızı olur. Burada şiddet arkadan, sarı olmalıydı. Burada Valencia'da kırık bile olabilirdi.

Deniz Çoban: Acımasız ve gaddarcaa! Hakem buna faul çalmadı. Topa bakıyor, ihlalin olacağı yere bakmıyor. Oyuncu burada masum değil. Sadece sarı diyemiyorum, kırmızı gösterse daha doğru bulurum. Ama bir sarı kart gösterse, onu da kabul edebilirdim. Hiçbir şey yapmadı. Buarada VAR'ın işi yok, hakem kendi görecek. Sedya çağırmıyor, tedaviyi içeride yaptırıyor. Hakemin kafası maçta değildi.

Lale Orta: Burada kart olmalıydı. En azından sarı olmalıydı. Kırmızı gösterse bile eleştirilmezdi.