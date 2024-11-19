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        Haberler Bilgi Gündem Bekçi alımı ne zaman 2024? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları neler?

        Bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımında başvuru tarihleri adayların gündemindeki yerini koruyor. Bekçi alımı başvuru takvimi için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Bekçilik alımında süreç, "Ön Sağlık Kontrolü Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav" olarak devam ediyor. Peki, 'Bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?' İşte 2024 bekçi alımı şartları ve başvuru takvimine ilişkin tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 00:22 Güncelleme: 19.11.2024 - 18:39
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        1

        Bekçi alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bekçi olma koşullarını taşıyan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen tarihler arasında başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, Bekçi alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

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        BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

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        ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

        Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

        Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

        En yüksek maaş: 52.000 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

        Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

        Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

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        BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        En az 167 cm boyunda olmak,

        Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

        Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

        Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

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