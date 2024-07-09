Bekçi maaşı ne kadar oldu? Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte, başvuru tarihi belli mi?
Bekçi maaşı açıklanan enflasyon oranı sonrası gündeme geldi. Öte yandan bekçi olmak isteyenler gözlerini EGM PA duyurularına çevirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan atama izni kararına göre bekçi alımı hakkında herhangi bir karar açıklanmadı. Memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılmıştı. Peki Bekçi maaşı ne kadar oldu? 2024 Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte, başvuru tarihi belli mi?
Bekçi maaşı merak konusu olmaya devam ediyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından memurların alacağı zam oranları da belli oldu. TÜİK, Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi sonrası 2024 bekçi maaşı ne kadar zamlandı sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2024 bekçi maaşı ve başvuru tarihleri
TEMMUZ AYI ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?
Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. En düşük memur maaşı 39 bin 182 lira oldu. Memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilmişti. İkinci yarısı için bu oran yüzde 10 oldu.
Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
En yüksek maaş: 52.000 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54
BEKÇİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte hesaplanıyor.