TEMMUZ AYI ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. En düşük memur maaşı 39 bin 182 lira oldu. Memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilmişti. İkinci yarısı için bu oran yüzde 10 oldu.

Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

En yüksek maaş: 52.000 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54