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        Haberler Gündem Bekçi sınavı ne zaman? Hangi tarihte? Sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl alınır?

        Bekçi sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl alınır?

        Bu sene yapılacak olan bekçi sınavı tarihi belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama göre sınav tarihi ve bekçi sınavı giriş belgesi alımı için tarihler yayınlandı. Sınava girecek olan adaylar sınav tarihlerini ve giriş belgelerini nasıl alacağını araştırıyor. işte onu ile ilgi detaylar, haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 12:01
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        12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında başvurularını yapan adayların, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bekçi alımı sınav tarihini ve sınav giriş belgelerine ilişkin detaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte netleşti. İşte bekçi adayları için konu ile ilgili detayları haberimizde derledik...

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        BEKÇİ SINAVI NE ZAMAN?

        Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'de uygulanacak.

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        BEKÇİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

        Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

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        BEKÇİ SINAVI NEREDE YAPILIYOR?

        Sınav; Ankara’da gerçekleştirilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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