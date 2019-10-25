"Her 18 saniyede bir tanı konuyor"

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Milyonlarca genç bekçi olabilmek için mülakat sınavında ter döktü. Peki Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldi mi?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

12 Ekim Cumartesi günü sona eren bekçilik mülakat sonuçlarının 3-4 hafta sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanması ön görülüyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2020

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.