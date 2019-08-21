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HaberlerGündem

Bekçilik mülakat sınav tarihi açıklandı mı? Bekçilik fiziki yetenek ve mülakat sınavı ne zaman?

Bekçi olmak isteyen adaylar, bekçilik fiziki yetenek ve mülakat sınavları için beklemeyi sürdürüyor. Pek çok kişi "Bekçilik mülakat sınav tarihi açıklandı mı? Bekçilik fiziki yetenek ve mülakat sınavı ne zaman? sorularına yanıt arıyor. Merak edilen soruların cevabı haberimizde...

Bekçilik mülakat sınav tarihi

Bekçi olmak isteyen binlerce kişi bekçilik fiziki yetenek ve mülakat sınavı tarihlerini araştırıyor. Yoğun talep alan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği'nde Polis Akademisi Başkanlığı, bekçilik fiziki yeterlilik sınav talimatı ve parkurunu yayınladı. Peki, sözlü mülakat sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen fiziki yetenek ve sözlü mülakatlar ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Polis Akademisi tarafından tarihler belli olduğunda detaylar da haberimizde olacaktır.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacaklardır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

e-Devlet Kapısı şifreniz ile Sınav Giriş Belgenizi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ADAYLARIN DİKKATİNE!

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

 

 

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