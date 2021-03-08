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Bekçilik sınavı ne zaman? 2021 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihi belli oldu mu?

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Soruları bekçi adayları tarafından merak konusu oldu. Yazılı sınavı kazanan adaylar fiziki yeterlilik ile sözlü mülakata katılacak. Peki, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan bekçilik sınavlarıyla ilgili açıklama geldi mi? İşte Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihleri hakkında detaylar...

Bekçilik sınavı ne zaman? 2021 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihi belli oldu mu?

2021 Bekçilik sınavı ne zaman? Soruları merak konusu oldu. Binlerce genç bekçi alımları kapsamında yazılı sınava katıldı. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik ardından da sözlü sınava tabi tutulacak. Peki, bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihi belli oldu mu?

BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

20 Ocak'ta gerçekleşen 2020/1. Dönem Mahalle Bekçiliği sınavı sonuçları geçtiğimiz ay belli olmuştu. Sınavda başarılı puan alan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girecek.

2021 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavının ise 29 Mart'ta başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili ise henüz MEB ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama yapılmadı. Resmi duyurunun ardından haberimizde de yer alacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

2020/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI A KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2020 yılında

İlkokulu mezunu olan bekçi 4.302,80 TL
Lise mezunu bekçi 4.352 TL ile 4.455,14 TL arası
Lisans ve ön lisans mezunu bekçi 4.404 TL ile 4.657 TL arası maaş alıyordu.


2021 yılı maaş zammının ardından ilkokul mezunu bekçi 4618 lira, lise mezunu bekçi 4782 lira, ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira maaş alacak.

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