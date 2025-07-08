Bekir Aslan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya platformu X'te "Basel" rumuzunu kullanan Bekir Aslan hakkında bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Şüpheli Aslan, Başsavcılığın talimatı üzerine emniyet ekiplerince evinin önünde gözaltına alındı.

Yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilen Aslan'ın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "nefret ve ayrımcılık" ile "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından arşiv kaydı bulunduğu belirtildi.

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