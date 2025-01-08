Beko, Dünyanın en etkili şirketleri listesinin zirvesinde

Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Beko olarak sürdürülebilirliği çevre odaklı hedeflerin ötesinde, ilkeli iş modelleri oluşturma, sosyal eşitliği sağlama ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi olarak görüyor; bu kapsamda somut adımlar atıyoruz. Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik yayınlarından Real Leaders’ın her yıl yayımladığı bu prestijli listenin zirvesinde yer almamız da bu alandaki çabalarımızın global ölçekte kabul ve takdir gördüğünün önemli bir göstergesi. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzla ekosistemimize örnek olmaya ve öncü uygulamalarımızla liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

REKLAM 17'NCİ SIRADAN 1'İNCİLİĞE YÜKSELDİ Tüm süreçlerinde karbon ayak izini azaltmaya, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmaya odaklandığını vurgulayan marka, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik faaliyetleriyle sektörde önde gelen markalar arasında yer almaya devam ediyor. Beko, sürdürülebilirlik alanında dünyanın ilk iş ve liderlik dergisi olan ABD merkezli Real Leaders’ın “2025 Top Impact Companies” listesinde 17’nci sıradan 1'inci sıraya tırmandı. “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile Beko her evde sürdürülebilir yaşamlara ilham olmaya devam ederken; yalnızca kendi operasyonlarıyla sınırlı kalmayıp, iş ortakları ve müşterilerini de sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya teşvik ediyor.

Real Leaders Impact Awards, dünyayı daha iyi bir yer haline getiren liderleri onurlandıran prestijli bir ödül platformu. Bu yıl yedincisi açıklanan listede 300’den fazla başvuru değerlendirilerek, şirketlerin üç yıllık bileşik büyüme oranı ile 2024 yıllık gelirleri baz alınarak sıralandı. Değerlendirmeler, şirketlerin misyonlarını, ölçülebilir başarı metriklerini, kültürlerini, liderlik yaklaşımlarını, raporlama süreçlerini ve iş birliklerini içeren altı farklı kriterden en az birini sağlaması esas alınarak yapıldı. Ödül Töreni, şirket CEO’larının katılımıyla 3-4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Beko olarak sürdürülebilirliği çevre odaklı hedeflerin ötesinde, ilkeli iş modelleri oluşturma, sosyal eşitliği sağlama ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi olarak görüyor; bu kapsamda somut adımlar atıyoruz. Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik yayınlarından Real Leaders’ın her yıl yayımladığı bu prestijli listenin zirvesinde yer almamız da bu alandaki çabalarımızın global ölçekte kabul ve takdir gördüğünün önemli bir göstergesi. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzla ekosistemimize örnek olmaya ve öncü uygulamalarımızla liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.