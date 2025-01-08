Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.937,96 %-0,34
        DOLAR 35,3859 %0,15
        EURO 36,5475 %-0,02
        GRAM ALTIN 3.019,90 %0,28
        FAİZ 40,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,39 %0,77
        BITCOIN 95.452,00 %-1,06
        GBP/TRY 44,0770 %-0,09
        EUR/USD 1,0319 %-0,20
        BRENT 77,67 %0,80
        ÇEYREK ALTIN 4.937,54 %0,28
        Haberler Ekonomi Teknoloji Merak Edilenler Beko, Dünyanın en etkili şirketleri listesinin zirvesinde - Teknoloji Haberleri

        Beko, Dünyanın en etkili şirketleri listesinin zirvesinde

        Lider ev teknolojileri şirketi Beko, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası ölçekte takdir toplamaya devam ediyor. Dünyanın ilk sürdürülebilir iş ve liderlik dergisi Real Leaders'ın çevreye ve topluma en fazla katkı yapan şirketlere yer verdiği "2025 Top Impact Companies" listesinde 1'inci sırada yer alarak yeni bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        En etkili şirketler listesi zirvesinde
        ABONE OL

        Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Beko olarak sürdürülebilirliği çevre odaklı hedeflerin ötesinde, ilkeli iş modelleri oluşturma, sosyal eşitliği sağlama ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi olarak görüyor; bu kapsamda somut adımlar atıyoruz. Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik yayınlarından Real Leaders’ın her yıl yayımladığı bu prestijli listenin zirvesinde yer almamız da bu alandaki çabalarımızın global ölçekte kabul ve takdir gördüğünün önemli bir göstergesi. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzla ekosistemimize örnek olmaya ve öncü uygulamalarımızla liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

        REKLAM

        17'NCİ SIRADAN 1'İNCİLİĞE YÜKSELDİ

        Tüm süreçlerinde karbon ayak izini azaltmaya, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmaya odaklandığını vurgulayan marka, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik faaliyetleriyle sektörde önde gelen markalar arasında yer almaya devam ediyor.

        Beko, sürdürülebilirlik alanında dünyanın ilk iş ve liderlik dergisi olan ABD merkezli Real Leaders’ın “2025 Top Impact Companies” listesinde 17’nci sıradan 1'inci sıraya tırmandı. “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile Beko her evde sürdürülebilir yaşamlara ilham olmaya devam ederken; yalnızca kendi operasyonlarıyla sınırlı kalmayıp, iş ortakları ve müşterilerini de sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya teşvik ediyor.

        Real Leaders Impact Awards, dünyayı daha iyi bir yer haline getiren liderleri onurlandıran prestijli bir ödül platformu. Bu yıl yedincisi açıklanan listede 300’den fazla başvuru değerlendirilerek, şirketlerin üç yıllık bileşik büyüme oranı ile 2024 yıllık gelirleri baz alınarak sıralandı.

        Değerlendirmeler, şirketlerin misyonlarını, ölçülebilir başarı metriklerini, kültürlerini, liderlik yaklaşımlarını, raporlama süreçlerini ve iş birliklerini içeren altı farklı kriterden en az birini sağlaması esas alınarak yapıldı. Ödül Töreni, şirket CEO’larının katılımıyla 3-4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek.

        Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Beko olarak sürdürülebilirliği çevre odaklı hedeflerin ötesinde, ilkeli iş modelleri oluşturma, sosyal eşitliği sağlama ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi olarak görüyor; bu kapsamda somut adımlar atıyoruz. Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik yayınlarından Real Leaders’ın her yıl yayımladığı bu prestijli listenin zirvesinde yer almamız da bu alandaki çabalarımızın global ölçekte kabul ve takdir gördüğünün önemli bir göstergesi. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzla ekosistemimize örnek olmaya ve öncü uygulamalarımızla liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

        Beko’nun iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik adına attığı adımlar, Real Leaders’ın yanı sıra S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi gibi diğer global değerlendirme kuruluşları tarafından da değerlendiriliyor. S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 6. kez zirvede yer alan şirket geçtiğimiz aylarda da, 1,5 derecelik iklim senaryosu ile uyumlu kısa vadeli hedefleri ve net sıfır hedefi için sürdürülebilirlik alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden (SBTi) onay almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Tutaklanması talep edildi
        Tutaklanması talep edildi
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri