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Belarus lideri Lukaşenko, Covid hastasını ziyaretinde maskesini indirdi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, korona virüs hastanesini ziyaretinde kendisini tanıyamayan bir hastaya maskesini indirip yüzünü gösterdi.

Belarus lideri Lukaşenko, Covid hastasını ziyaretinde maskesini indirdi
HABERTURK.COM / DHA

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başkent Minsk’te bulunan 4. Şehir kliniğini ziyaret etti. Koronavirüs teşhisi konulan hastaların tedavi edildiği hastane ziyaretinde özel koruyucu tıbbi kıyafet giyen ve maske takan Lukaşenko kendisine eşlik eden hastane yöneticileri ve doktorlarla hastaları ziyarete başladı.

Hastaların odalarına giren Lukaşenko hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de ülkenin hastane yatırımlarından memnun olup olmadıklarını sordu.

Bu sırada yaşlı bir kadının tedavi altında olduğu bir odaya giren Lukaşenko burada kadına sağlık durumunu sordu. Kadın ise ciğerlerinin iyi durumda olmadığını söyledi. Konuşmakta güçlük çeken kadına Lukaşenko ve beraberindekiler su uzattı. Kadının yatağına uzanmasına da yardımcı olan Lukaşenko, “Hızlıca iyileşeceksin” dedi. Hasta kadın bir süre sonra Lukaşenko’ya kim olduğunu sordu. Lukaşenko yüzündeki maskeyi indirerek kendisini gösterdi. Hasta kadın Lukaşenko’yu tanıdıktan sonra Lukaşenko koronavirüs hastası kadının ellerinden tutarak oldukça yakınlaştı.

DOKTORLAR LUKAŞENKO'YU UYARMADI

Gülüşmelerin yaşandığı anlarda hiçbir doktor Lukaşenko’yu uyarmazken tehlikeli yakınlaşma ve maske indirme anları ülkede gündem oldu. Birçok kişi Lukaşenko’nun karantina alınması gerektiğini savunurken Lukaşenko tepkilere aldırış etmeyerek bugün Mogilyov kentine çalışma gezisine başladı.

Belarus’ta son 24 saatte bin 853 kişiye yine korona virüs teşhisi konuldu. Bin 321 kişi iyileşirken 10 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 162 bin olurken ülkede korona virüs sebepli toplam ölü sayısı bin 273’e yükseldi.

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