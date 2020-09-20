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Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı protestolar devam etti

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı düzenlenen protestolar ülke genelinde devam ediyor. Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanması üzerine seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla gösteriler başlamıştı.

Belarus
AA

Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler yapıldı.

Bir sosyal medya hesabı üzerinden, başkent Minsk’te Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Yüksek Mahkeme’yi ablukaya alma ve ülke genelinde gösteriler yapmak üzere çağrı yapıldı.

Minsk’te güvenlik güçleri Cumhurbaşkanlığının bulunduğu bölge ve şehir merkezinde izinsiz düzenlenen gösteriler nedeniyle sıkı güvenlik önlemi aldı.

Nemiga Caddesi’nde toplanarak Stella Meydanı’na yürümeye çalışan bazı göstericileri polis gözaltına aldı.

PROTESTOCULAR CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA YÜRÜMEDİ

Önceki haftalara göre daha az kişinin katılımıyla yapılan gösterilerde protestocular, sosyal medyadaki çağrıya rağmen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürümedi.

Göstericiler şehir merkezindeki bazı caddelerde bir süre ellerinde Belarus’un 1995 öncesinde kullandığı kırmızı-beyaz-kırmızı bayraklarla ve slogan atarak yürüdü. Daha sonra protestocular, kendiliğinden dağıldı.

Ülkede bazı şehirlerde meydanlara çıkan protestoculara polis müdahale etti. Sosyal medya hesaplarındaki bazı görüntülerde, Polonya sınırındaki Brest şehrinde dağılmayan göstericilere karşı polisin biber gazı kullandığı, havaya ateş açtığı ve müdahalelere karşı koyan göstericileri gözaltına aldığı görüldü.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanması üzerine seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla gösteriler başlamıştı.

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