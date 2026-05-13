        Belçika ile dijital ticarete üçlü imza | Dış Haberler

        Belçika ile dijital ticarete üçlü imza

        Türk tekstil sanayisinin öncü kuruluşlarından İSKUR Tekstil, Belçika Kraliçesi Mathilde ve iki ülkenin bakanlık düzeyindeki üst düzey yetkililerin de katılımıyla, İstanbul'da gerçekleştirilen Belçika Ekonomi Misyonu'nda Beyond Bar Code (BBCo) ve USB Certification ile üçlü bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 20:33 Güncelleme:
        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; Türk tekstilinin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Ürün Pasaportu (DPP) süreçlerinde stratejik konumunu güçlendiren bir dönüm noktası niteliği taşıyan imzayı atanlardan İSKUR Tekstil Yönetim Kurulu başkan vekili İsmail Kurtul, “Bu adım, Türkiye–Belçika ticaretinde sanayi ve teknolojinin yeni bir döneme girdiğinin somut göstergesidir” dedi.

        2012 yılından bu yana Türkiye’de düzenlenen Belçika Ekonomi Misyonu, bu yıl en kapsamlı bir şekilde ve Türkiye ile Belçika’dan bakanlık düzeyinde de üst düzey katılımla İstanbul’da gerçekleştirildi.

        Türk tekstil sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilen Mutabakat Zaptı (MoU); İstanbul Swissôtel The Bosphorus’ta imzalandı. Resmî imza töreni oturumunda Beyond Bar Code (BBCo), Türkiye’nin önde gelen onaylanmış kuruluşlarından USB Certification ve İSKUR Tekstil’in birlikte gerçekleştirilen üçlü işbirliği; dijital ürün pasaportu, izlenebilirlik, döngüsel ekonomi ve AB mevzuatına uyum alanlarını kapsıyor.

        Anlaşma çerçevesinde İSKUR Tekstil’in üretim ölçeği ve sürdürülebilirlik altyapısı, Beyond Bar Code’un dijital izlenebilirlik mimarisi ve USB Certification’ın uluslararası belgelendirme uzmanlığını ortak bir vizyonda buluşturuluyor. Bu kapsamda Türk üreticilerinin AB pazarına kesintisiz ve uyumlu erişimi için uçtan uca bir hizmet modeli geliştirilmesi hedefleniyor.

        “Türkiye-Belçika ticaretinde sanayi ve teknolojinin yeni bir döneme girdiğinin somut göstergesi”

        İSKUR Tekstil Yönetim Kurulu başkan Vekili İsmail Kurtul, Beyond Bar Code adına ise Kurucu ve CEO Suna Akbayır, USB Certification Kurucu ve CEO Nesrin Serin ile Teknik ve Güvence Direktörü Emre Metin’in katıldığını imza töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan İsmail Kurtul, Avrupa Birliği’nin yeşil ve dijital dönüşüm gündemi, Türk tekstil sanayisi için bir uyum yükümlülüğü olmanın çok ötesinde teknolojik liderlik için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi. Kurtul, “İSKUR Tekstil olarak yıllardır sürdürdüğümüz dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımlarını; Beyond Bar Code’un izlenebilirlik teknolojisi ve USB Certification’un uluslararası akredite belgelendirme uzmanlığıyla birleştirerek, Dijital Ürün Pasaportu döneminde Türk üreticisinin Avrupa pazarındaki rekabetini bugünden güvence altına alıyoruz. İki ülkenin en üst düzey katılımıyla atılan bu adım, Türkiye–Belçika ticaretinde sanayi ve teknolojinin yeni bir döneme girdiğinin somut göstergesidir” diye konuştu.

        Söz konusu iş birliğinin, yalnızca İSKUR’un dönüşüm sürecine değil, Türk tekstil sektörünün sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm yolculuğuna da katkı sağlaması beklenirken, İSKUR Tekstil’in bu iş birliğiyle yalnızca kendi üretim hattının dönüşümünü hızlandırmakla kalmayıp; geliştirilecek modelin Türk tekstil sektörünün geneline taşınması için de aktif rol üstleneceği kaydedildi.

