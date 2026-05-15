Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Belçika Kraliçesi Mathilde’den nadir hastalıklara destek - Haberler

        Belçika Kraliçesi Mathilde’den nadir hastalıklara destek

        Belçika Kraliçesi Mathilde, nadir hastalıklarla ilgili Türkiye'de yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 18:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belçika Kraliçesi Mathilde'den nadir hastalıklara destek

        sİstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi Başkanı ve Herdem Çare Derneği Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Feyza Nur Tuncer Kılınç’ın moderatörlüğünü üstlendiği programda Herdem Çare Derneği Başkanı Dr. Ayşegül Altınbaş, TBL1XR1 farkındalık çalışmaları ile hasta ve ailelerin yaşadığı süreçlere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

        İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Nadir hastalıklar bugün yalnızca bireysel sağlık sorunları değil, aynı zamanda küresel ölçekte ele alınması gereken önemli bir halk sağlığı konusu olarak değerlendirilmektedir. Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından uluslararası dayanışma ve araştırmaların sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor" dedi.

        REKLAM

        Dr. Ayşegül Altınbaş, oğlu Erdem’in TBL1XR1 ilişkili nörogelişimsel hastalığına dair tanı sürecinin yaklaşık sekiz buçuk yıl sürdüğünü belirterek, bu deneyimin nadir hastalıklar alanında bilimsel iş birliği, erken teşhis ve doğru bilgiye erişimin önemini ortaya koyduğunu ifade etti. Programda TBL1XR1 farkındalık çalışmaları, bilimsel araştırmalar ve uluslararası iş birliği başlıkları ele alındı.

        400 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

        TBL1XR1 genetik hastalığı nadir hastalıklar arasında yer alıyor. Dünya genelinde literatürde tanımlanmış yaklaşık 6 bin ila 8 bin nadir hastalık bulunuyor. Bu hastalıkların yaklaşık yüzde 80’i genetik kökenli olup dünya genelinde yaklaşık 400 milyon kişiyi etkiliyor.

        Dr. Ayşegül Altınbaş, derneğin Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, TÜSEB, İstanbul Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi ile; uluslararası alanda ise Harvard Üniversitesi, Massachusetts General Hospital ve çeşitli araştırma ağlarıyla iş birliği yürüttüğünü belirtti. Altınbaş, bu çalışmalar kapsamında hasta kaynaklı kök hücrelerle geliştirilen beyin organoidi araştırma projesinin de devam ettiğini ifade etti.

        Dr. Ayşegül Altınbaş, Uluslararası TBL1XR1 Aile Forumu ve Bilimsel Konferansı’nın Ekim 2026’da İstanbul’da düzenlenmesinin planlandığını belirterek, “Bilim insanları, hasta toplulukları ve kamu temsilcilerini aynı platformda buluşturmayı hedefliyoruz. Nadir hastalıklar alanında bilgi paylaşımını ve uluslararası iş birliklerini güçlendirecek önemli bir organizasyon hazırlıyoruz. Bilimsel iş birliklerini ve uluslararası dayanışmayı büyüten bu anlamlı buluşmaların; çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz adına umut veren güçlü bir yolculuğun parçası olduğuna inanıyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Tarihi geçmiş yoğurdu satan esnaf: 'Sabah kaldırın demiştim' diyerek savundu."

        Hatay'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde rafta son kullanma tarihi geçmiş yoğurt bulunduran esnaf, "Sabah muhabbetini yaptık, kaldırın diye" söylemiştim diyerek kendini savundu. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?