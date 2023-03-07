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Belçika radyolarından depremzedeler için ortak kampanya: SMS ile istenen her şarkıyla 1 euro yardım yapıldı

Belçika’daki radyo kanalları, Kahramanmaraş depreminin birinci ayında Türkiye ve Suriye’deki deprem mağdurlarına yardım amacıyla ulusal çapta ortak yayın gerçekleştirdi.

Belçika radyolarından depremzedeler için ortak kampanya: SMS ile istenen her şarkıyla 1 euro yardım yapıldı
BBC TÜRKÇE

Belçika’daki radyo kanalları, Kahramanmaraş depreminin birinci ayında Türkiye ve Suriye’deki deprem mağdurlarına yardım amacıyla ulusal çapta ortak yayın gerçekleştirdi.

“İnsan, insana yardım eder” sloganıyla düzenlenen etkinlik, Hollandaca konuşulan Flaman kesimi ile Fransızca konuşulan Valon bölgesinde aynı anda gerçekleşen ilk ulusal yardım etkinliği olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Belçikalı medya şirketleri VRT, DPG Media, Play Media ve Mediahuis tarafından desteklenen ve ulusal yardım hattı “12-12” öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Pazartesi sabahı 09.00’da başladı.

Akşam saatlerine kadar devam eden yardım kampanyasında, dinleyiciler hemen hemen tüm radyo istasyonlarından kısa mesaj (SMS) yoluyla şarkı isteyerek, depremzedelere bağışta bulundu.

Her kısa mesaj için depremzedelere 1 euro yardım aktarıldı.

Ayrıca aralarında Hadise Açıkgöz’ün de bulunduğu 35 Belçikalı müzisyen, daha önce Birdy tarafından seslendirilen Cherry Ghost'un "People help the people" (İnsan, insana yardım eder) şarkısını depremzedeler için seslendirdi.

Kahramanmaraş depremi mağdurlarına yardımın simgesi haline gelen ve 15 Şubat'ta aynı anda 60 Avrupa radyo istasyonu tarafından çalınan şarkının yer aldığı single’ın satışından elde edebilen gelir de, 12 -12 yardım hattı aracılığıyla depremzedelere aktarılacak.

Ulusal yardım hattı aracılığıyla depremzedeler için Pazartesi sabahına kadar toplanan yardım miktarı 6 milyon euro civarındaydı.

Radyoların ortak yayını ve single satışı ile yardım miktarının önemli bir miktara ulaşması bekleniyor.

Ulusal yardım hattı sözcüsü Philippe Henon, "Medyadan gelen desteğin genellikle büyük bir fark yarattığını biliyoruz, bunu önceki kampanyalarda da gördük. Bu yüzden çok mutluyuz. Çünkü elbette yardıma fazlasıyla ihtiyaç var” dedi.

Sözcüye göre, 12-12 yardım hattı öncülüğünde hem Flamam hem de Valon kesiminde ilk kez aynı anda bir kampanya düzenlemiş olması, etkinliği daha da önemli kılıyor.

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