Belçika Savunma Bakanı, TUSAŞ'ı ziyaret ett
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiini (TUSAŞ) ziyaret etti.
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 22:03 Güncelleme:
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Francken'i TUSAŞ'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Ziyarette savunma sanayisi, havacılık teknolojileri ve uluslararası işbirliği alanlarında yürütülen çalışmalar üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Demiroğlu, "Milli mühendislik kabiliyetlerimizi ve ileri teknoloji çözümlerimizi paylaşarak geleceğe yönelik ortak fırsatları değerlendirdik." değerlendirmesinde bulundu.
*Fotoğraf: TUSAŞ - AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ