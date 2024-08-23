Belçika'dan 2 yıl önce, o dönem 5 aylık olan bebekleri Naïl Wuyts ile tura çıkan sokak tiyatrosu sanatçıları 32 yaşındaki Amandine Coucke ve 33 yaşındaki Quentin Wuyts, Fransa, İspanya, Fas, İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye geldi.