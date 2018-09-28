Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, son dönemde İngiliz oyuncular Ben Kingsley ve Theo James ile rol aldığı Hollywood yapımı Komplo filmindeki sevişme sahneleriyle dikkat çeken Bilgin, alışveriş merkezinde bir arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

Hediyelik ve cam eşya satan bir mağazada ayağındaki terlikleriyle dikkat çeken Bilgin, bandajlı ayağını göstererek parmağı kırıldığı için bu şekilde dolaştığını söyledi.

"SERÇE PARMAĞIM GİTTİ"

Halı sahada maç yaparken kazayla serçe parmağının kırıldığını ve bandajlı halde terliğiyle dolaştığını anlatan Belçim Bilgin “Parmağım kırıldı futbol oynarken o yüzden terlikle geziyorum. Serçe parmağım gitti. Bir de yenememiştim zaten onun hırsıyla falan da olabilir, hırslı bir maçtı. Rodin de vardı yanımda ancak Yılmaz yoktu, o olsaydı beni kurtarırdı” diye konuştu.





"AYIP OLUYOR BUNLARI KONUŞMAYALIM"

Bilgin, Iraklı bir tercümanı oynadığı Hollywood yapımı Komplo filminde rol arkadaşı Theo James’le bir dakikalık sevişme sahnesiyle ilgili sorulara ise gülerek, “Bu konu hakkında konuşmayalım ayıp oluyor, tepki falan almadı şu an siz söylüyorsunuz bir şey yok ortada” sözleriyle yanıt verdi.

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