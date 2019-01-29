Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi bıçakla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA'nın haberine göre, AK Parti Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'yi, 25 Ocak'ta partisince bir restoranda düzenlenen toplantıda bıçakla yaraladıktan bir gün sonra Mersin Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim olan şüpheli M.A'nın, Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİR GÜN SONRA TESLİM OLMUŞTU

Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı da olan Yeni, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantı sırasında yanına gelen M.A. tarafından bıçaklanmıştı. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Şüpheli M.A, olaydan bir gün sonra Mersin Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu.