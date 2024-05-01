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        Haberler Gündem Belediye başkanı 1 Mayıs’ta çöp topladı

        Belediye başkanı 1 Mayıs’ta çöp kamyonunun arkasında mesai yaptı

        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs sabahı erkan saatlerde belediye temizlik işçileriyle beraber kahvaltı yaptıktan sonra çöp kamyonunun arkasına geçerek mesai yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 23:11 Güncelleme: 01.05.2024 - 23:11
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        Belediye başkanı 1 Mayıs'ta çöp topladı
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        Temizlik aracının arkasına tutunan Başkan Köse, çöp konteynerlerini araca boşalttı, dökülen çöpleri topladı, yerleri süpürdü. Köse’yi fark eden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştılar.

        KÖSE: ONURLU BİR İŞ YAPIYORLAR

        Belediye Başkanı Köse, temizlik işlerinde görev yapan belediye emekçilerinin onurlu bir görev ifa ettiklerini belirterek, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, çalışanlarla birlikte olup onların günlük zorluklarını yaşamaktan onur ve gurur duydum.

        Alın teri ve emekleriyle evlerine ekmek parası götürüyorlar. Yerel yönetimlerin çalışan emekçilerle ve vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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