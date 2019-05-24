Eşinin sözleri kahretti

Zafer Samancı'nın haberine göre, olay, saat 00.50 sıralarında Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde, 'Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi'ne gitti.

Meydanda, seçimlerden sonra mahalle halkına teşekkür etmek için billboarda asılan kendi resmi ve adının olduğu 'Haydi Bismillah', ''Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördü. Öztoklu, ardından 31 Mart'ta İYİ Parti adayı olan selefi Abdullah Koç ile oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre belediye çalışanlarından Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küfretti. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.



EŞİ ‘BU GERÇEK OLAMAZ’



Öztoklu için memleketi Doğanhisar’da Cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Öztok'unun ailesi ile AK Parti ve MHP Konya milletvekillerinin yanı sıra her iki partinin il ve ilçe yöneticileri ve Doğanhisarlılar katıldı. Eşinin tabutuna sarılan Hanife Öztok'unun ‘Bu gerçek olamaz. Sen beni çok seversin nasıl bırakıp gidiyorsun. Bizim çocuklarımız var aşkım bırakıp gidemezsin’ diyerek gözyaşlarına boğuldu. İhsan Öztoklu kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

SORGULARI DEVAM EDİYOR



Öte yandan cinayet şüphelisi Abdurrahman Koç ile, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı olan babası Abdullah Koç ve kardeşi Osman Koç’un gözaltına alındığı ve sorgularının halen devam ettiği öğrenildi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Cinayetin arıdan Koç ailesinin Doğanhisar ilçesinde yaşadığı Başköy Mahallesi güvenlik güçleri tarafından Valilik kararı ile ablukaya alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.