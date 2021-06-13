Belediye başkanına saldırıda yeni gelişme 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlı H.A. (28) ile azmettiricisi olduğu iddia edilen T.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre, geniş güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan H.A. ve T.K. Trabzon Adalet Sarayı'na getirildi. Zanlılar, cumhuriyet savcılığınca alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yomra Belediye binası önüne, 11 Haziran Cuma sabahı gelen Başkan Bıyık'a, makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edilmişti.

Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden zanlının silahından çıkan kurşunlardan 4'ü binaya, biri de bankamatiğe isabet etmişti. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Olayın ardından kaçan şüpheli H.A. ile azmettiricisi olduğu ileri sürülen T.K, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı gün yakalanmıştı.