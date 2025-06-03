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        Haberler Gündem Belediyeler soruşturmasında 4 tutuklama talebi

        Belediyeler soruşturmasında 6 isim için tutuklama talebi

        CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Yardımcısı Ömer Kazancı, CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Asistanı Gürkan Polat tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

        Giriş: 03.06.2025 - 18:03 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:35
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        Belediyeler soruşturmasında 6 tutuklama talebi
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        İBB ve ilçe belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturmada şafak operasyonu düzenlenmişti. İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Yardımcısı Ömer Kazancı ile CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Asistanı Gürkan Polat tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

        SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

        Savcılığın İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırladığı sevk yazısında, Ertan Yıldız’ın iddialarına dayanarak Vega Hereko isimli firmadan sözleşme tadilatına istinaden 1milyon 200 bin dolar paranın Aykut Erdoğdu tarafından Fatih Keleş’e verildiği anlatıldı. Sevk yazısında Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlık ifadesine uygun şekilde sözleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı günün ertesinde Aykut Erdoğdu, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın Saraçhane'de ortak birlikteliklerinin tespit edildiği yer aldı. Savcılık, 3 Haziran 2020 tarihinde sözleşmenin imzalanması hususu dikkate alındığında Aykut Erdoğdu’nun sözleşme tadilatı amacıyla rüşvete aracılık yaptığını gösterir somut delillerin yer aldığını ileri sürdü. Erdoğdu, “Rüşvet almak” ve “Suç İşlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklamaya sevk edildi.

        AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİ SUKAS SİSTEMİN DEVAMLILIĞI İÇİN…

        Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas için yazılan sevk yazısında ise, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız’a bağlı yapı içerisinde hareket ettiği iddia edildi. Görevi süresince ihalelerden temin ettiği rüşvet/irtikap paralarını Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'a farklı aracılarla ilettiği, yine ihalelerden veya şahıslardan doğrudan kendi yararına döviz cinsi paralar aldığı iddia edildi. Eşi Berna Sukas'ın milletvekilli adaylığı döneminde birçok müteahhitten maddi menfaat temin ettiği ve seçim kampanyasında araç temin ettiği sevk yazısında ileri sürüldü. Ayrıca Ali Sukas’ın "sistem"in devamlılığı için iş adamlarından menfaat temininde bulunduğu ve şahsi ihtiyaçları amacıyla birçok para ve araç temini yaptığı vurgulandı. Yine Sukas’ın Ağaç A.Ş.'de yapılan birçok ihalede usulsüzlük yaptığına dair beyan bulunduğu kaydedildi. Sukas, “Rüşvet almak”, “Suç İşlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “İhaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklamaya sevk edildi.

        Veysel Erçevik’in Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın Danışmanı, Gürkan Polat’ın ise asistanı olduğu belirtilen sevk yazısında “Suç Örgütüne Üye Olmak” ve “Rüşvet Almak” suçlardan tutuklanmaları talep edilirken, “Şüpheliler Mehmet Murat Çalık'a bağlı yapı içerisinde hareket etti, görev yaptığı Beylikdüzü Belediye Başkan Danışmanlığı süresince birçok örgüt üyesiyle ilişkisi bulundu.” Şeklinde ifadeler yer aldı. Erçevik hakkındaki iddialar arasında Müşteki-şüpheli Seyfi Beyaz’ın ifadesine göre iş karşılığı kendisinden Beylikdüzü Maado’da 100 bin TL talep ettiği de yer aldı.

        Ayrıntılar gelecek...

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