Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri
İçerisindeki canlı çeşitliliği ile dikkat çeken Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri, renkleri ve zarafetiyle büyülüyor
İstanbul'un önemli doğal alanlarından olan Belgrad Ormanı, içerisindeki canlı çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Orman, kuşların yanı sıra bitkilerden, böceklere, sürüngenlerden memeli türlerine oldukça geniş bir canlı çeşitliliğine sahip. İşte Belgrad'ın kuşlarından kareler...
Sıvacı kuşu
Sığırcık
Mavi baştankara
Mavi baştankara
Küçük yeşil ağaçkakan
Kayın baştankarası
Yeşil ağaçkakan
Sıvacı kuşu
Sıvacı kuşu
Ortanca ağaçkakan
Ortanca ağaçkakan
İspinoz kuşu
İspinoz kuşu
Alaca orman ağaçkakanı
Sıvacı kuşu