Belis isminin anlamı nedir? Belis ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Belis isminin analizi

Son dönemlerin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Belis, en hoş ve ilginç isimler arasındadır. Bilhassa okunuşu bakımından birçok anne ve babanın gönlünü çalarak popüler duruma gelmiştir. Dolayısıyla bu isim hakkındaki detaylar yoğun olarak merak edilmektedir. Peki bu ismin anlamı nedir? Belis Kur’an’da geçiyor mu? İşte tüm detaylar…

BELİS İSMİNİN ANLAMI

Belis isminin anlamı üzerine birçok kaynaktan bilgi derlenmiştir. Eskiden beri birçok farklı Türk medeniyetinde kullanılan bu isim, birden fazla anlamıyla ebeveynlerin ilgi odağındadır. Türkçe’de en fazla bilinen anlamı ise “aşkın ilk meyvesi” şeklindedir. Ayrıca bu kız ismi, “fevkalade şekilde güzel” anlamını da içerir. Ayrıca Belis adı, Bulgarca ve çeşitli Balkan dillerinde “beyaz” kelimesinin karşılığı olarak kullanılır.

Değişik ve güzel anlamlarıyla beğeni toplayan Belis ismini ülkemizde kullanan 1.046 kişi bulunur. Diğer istatistikler; İstanbul: 281 kişi

Ankara: 76 kişi

İzmir: 134 kişi Kökeni Türkçe’ye dayanan Belis adının farklı anlamları birçok ebeveynin dikkatini çeker ve son dönemlerde oldukça popüler olmuştur. Kız çocukları için en özel isimlerden biri olan Belis, bilhassa hoş tınısıyla gözleri üzerinde toplar. Çoğunlukla tek başına kullanılsa da dilimizde farklı isimlerle birlikte de çocuklara verilebilir. Ayrıca bu isim, çok eski bir tarihe dayanır ve oldukça köklüdür.

BELİS KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Sorulan sorulardan biri de “Belis Kur’an’da geçiyor mu?” sorusudur. Son derece olumlu ve ilgi çekici anlamlara sahip olan bu ismin Kur’an’da geçmediği bilinir. Ancak bu ismin çocuklara koyulmasında İslam dini bakımından herhangi bir sakınca görülmemiştir. Çünkü Belis, son derece olumlu anlamlara sahiptir ve caizdir. BELİS ADININ TAŞIDIĞI ÖZELLİKLER Fevkalade güzel ve aşk meyvesi gibi anlamlara gelen Belis adının olduğu insanlardaki dikkat çekici bazı özellikler aşağıda derlenmiştir;