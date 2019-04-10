Şu ana kadar 22 albüm hazırlayan Belkıs Akkale ayrıca 9 sinema filmi çevirdi .1994 yılına kadar çeşitli kurum ve kuruluşlardan "Yılın Sanatçısı" ödülünü aldı. Peki, Belkıs Akkale kimdir? Belkıs Akkale kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar.
BELKIS AKKALE KİMDİR?
Aslen Malatyalı olan Belkıs Akkale, İstanbul'da 1952 yılında doğmuştur. Özellikle çocuk yaşta fark edilen sesinin halk müziğine yatkınlığı ile dikkat çekti ve türkü söylemeye başladı. İlkokul sonrası 7 yıl kadar Sâdi Yâver Ataman'dan Türk halk müziği dersi aldı. Aynı dönemde bir süre müzisyen Adnan Ataman ile birlikte çalıştı.
İlk olarak sahneye 1974 yılında henüz 22 yaşındayken çıkan Belkıs Akkale, Ankara Radyosu'ndan Mustafa Geceyatmaz'ın dikkatini çekti ve bu kuruma davet edildi. Yaklaşık olarak 6 yıl kadar kurum dışı sanatçı olarak burada görev yaptı. 1980 yılında ise TRT'nin yaptığı sınavı geçerek yetişmiş sanatçı olarak kadroya alındı. 1982 yılında çıkardığı Dadey adlı albümle adını duyurmuş olan Belkıs Akkale, TRT'den ayrılarak bağımsız çalışmaya başladı.
1990 yılında Kültür Bakanlığı'nda "Devlet Solist Sanatçısı" olarak göreve başlayan Belkıs Akkale, hâlen bu görevini sürdürmektedir.Şu ana kadar 22 albüm hazırlayan Belkıs Akkale ayrıca 9 sinema filmi çevirdi.Yurtiçi ve yurtdışında birçok şenliğe katıldı.1994 yılına kadar çeşitli kurum ve kuruluşlardan "Yılın Sanatçısı" ödülünü aldı.
Belkıs Akkale, "Türkü Bacı" olarak da tanınır.Ayrıca "Müzik Yorumcuları Birliği Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır. Evli ve bir çocuk sahibidir.
DİSKOGRAFİ
Seni Allah Verdi Kimse Alamaz / Aşk Mahkumu
Boş Beşik / Gözüm Kapıda Kaldı
İnsan Sevdiğine Kardeş Mi Der / Kızılırmak
Sevdiğime Pişman Oldum / Gizli Bir Aşk
Sahte Sevda / Zorla Güzellik Olmaz
Füsun / Güzel Sana Güle Güle
Bir Kadeh Susuz Rakı / Meyhaneler Oldu Benim En Son Durağım
ALBÜMLERİ
1977 Kaldır Nikabını (Özaydın)
1978 Gam Elinden (Kervan)
1980 Dostlara Selam (Yağmur)
1982 Dadey (Yağmur)
1983 Sağolun (Yağmur)
1984 Türkü Türkü Türkiyem 1
1985 Türkü Türkü Türkiyem 2
1986 Güvercinim (Midas)
1988 Nerdesin (Midas)
1989 Gönül Telinden-1 (Midas)
1991 91'e Merhaba (Midas)
1991 Türküler Bizden Dinlemek Sizden Hülya Süer ve Güler Duman ile. (Bonus)
1992 Ayrılığı Türkülere Sor/Yemen Yolu (Güvercin)
1992 Kaynana / Vay Bana (Raks)
1992 Ezgi Şöleni 2 İzzet Altınmeşe ile. (Ulus Müzik)
1993 Seher Bülbülü (Dünya)
1994 Ezgi Şöleni İzzet Altınmeşe ile. (Ulus Müzik)
1994 Ben de Yoruldum (Ulus Müzik)
1994 Geri Gelmiyor / Al Yanaklım (ASM)
1996 Seher Yıldızı Arif Sağ ile. (Güvercin)
1999 Barış Türküsü (Güvercin)
2000 Özlenenler, Vol. 1 (A1 Müzik)
2009 Nağmeger / Kaldır Mihrabını (Anadolu)
2014 Türküler Bizi Anlatır - 1 / Teberik (Buz)
FİLMOGRAFİSİ
Kara Diken 1986 Nazo
Güvercinim 1986 Elif
Gelin Oy 1986 Hatice
Tırpan 1987 Ayşe Bacı
Tapulu Irgat 1987
Sultan 1987 Sultan
Gölet 1987
Azap 1987
Ana Yüreği 1987
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